Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Mann arbeitet oder arbeitete als Erzieher in einem Mannheimer Kindergarten - in seiner Freizeit soll er an ausländerfeindlichen Demonstrationen der NPD und an den Ausschreitungen gegen die Kundgebung der Salafisten am 23. März auf dem Mannheimer Markplatz beteiligt gewesen sein. Antifaschisten haben den mutmaßlichen Neonazi jetzt "enttarnt".

Die Mannheimer Stadtsprecherin Monika Enzenbach wollte sich gestern auf RNZ-Anfrage "aus rechtlichen Gründen" nicht zu der Personalie äußern. Nur so viel: Der Mann sei fest angestellter Erzieher im Kinderhaus Friedrich-Ebert auf dem Waldhof. Und: "Wir prüfen den Sachverhalt derzeit noch."

Andere handelten schneller. Der Mannheimer ist Mitglied von Verdi; die Dienstleistungsgewerkschaft kündigte an, bei einer Bezirksvorstandssitzung Ende des Monats über die Einleitung eines Ausschlussverfahrens zu debattieren. Bereits Konsequenzen gezogen hat der Kampfsportverein "Thai Bombs", in dem der Mann trainierte. Der Club kündigte seinem Mitglied fristlos.

Laut Antifa ist der Erzieher nicht nur rechtsextrem, sondern zählt auch zur Hooliganszene des SV Waldhof Mannheim. Der Verein erteilte dem Mann bereits im Februar ein bis 30. Juni 2016 geltendes Stadionverbot, wie Geschäftsführer Andreas Laib der RNZ mitteilte. "Das hatte allerdings keinen rechtsradikalen Hintergrund", schränkte er ein. "Es war eine Dummheit, auf die uns die Polizei aufmerksam gemacht hat", sagte Laib weiter. Konkreter wollte sich der SVW-Geschäftsführer zu dem Vorfall nicht äußern.

"Wir wissen noch nichts Näheres", sagte Marion Lüttke, die Vorstandssprecherin des Stadtelternbeirats für Kindertagesstätten in Mannheim. Zwar habe man sich schon am Mittwoch per E-Mail an die Elternbeiratsvorsitzenden des Kindergartens gewandt, allerdings noch keine Antwort erhalten. Lüttke und ihr Kollege Carlos Gomes warnten zugleich vor einer Vorverurteilung. Sollte jedoch an den Vorwürfen gegen den Mann etwas dran sein und der Erzieher die Jungen und Mädchen "negativ beeinflusst" haben, dann müsse die Stadt handeln.

Die Antifaschisten behaupteten, Eltern und auch Kinder der Einrichtung auf dem Waldhof hätten sich über rassistische Anfeindungen des Mannes beschwert. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens verwies auf die Öffentlichkeitsarbeit im Mannheimer Rathaus. Der Erzieher selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ob er momentan noch in dem Kinderhaus arbeitet, ist unklar.