Darmstadt. (lhe) In Südhessen hat die Erde am Sonntag erneut leicht gebebt. Es war das dritte Erdbeben in Hessen innerhalb weniger Monate. Laut Hessischem Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) hatte die Erschütterung eine Stärke von 3,1. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam gab sie mit 3,2 an. Das Beben wurde gegen 16.15 Uhr bei Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) registriert.

Auch am Samstagabend habe die Erde schon zwei Mal ganz leicht gebebt, sagte Geophysiker Matthias Kracht. Es seien etwa zehn Anrufe besorgter Bürger eingegangen, sagte ein Sprecher der Darmstädter Polizei. Dabei sei jedoch lediglich ein oberflächlicher Riss im Putz eines Hauses in Ober-Ramstadt gemeldet worden. Einsturzgefahr bestehe nicht. Weitere Hinweise auf Sach- oder Personenschäden lägen nicht vor.

Bereits Mitte Mai hatte die Erde in Südhessen mit einer Stärke von 4,2 gebebt. Es war nach Angaben des Landesamtes das stärkste in Hessen seit fast 20 Jahren. Die Bürger hatten nach dem Beben weit über 100 Schadens-Einzelfälle gemeldet - Risse in der Fassade, herabgefallene Dachziegel, instabile Kamine. Verletzt wurde niemand. Das Beben war nach Angaben der Polizei von der Bergstraße bis in den Odenwald spürbar.

Seit Mitte Mai habe die Erde über 20 Mal leicht gewackelt, sagte Geophysiker Kracht - allerdings nicht spürbar.