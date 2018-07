Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Erster Bürgermeister Werner Zimmermann schien zunächst mit der Leitung der jüngsten Gemeinderatssitzung eine leichte Aufgabe übernommen zu haben. In Vertretung des Oberbürgermeisters hatte er auch tatsächlich die gesamte Tagesordnung in einer halben Stunde abgearbeitet. Der Tagesordnungspunkt zum Erlass von Abwassergebühren war in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verschoben worden.

Turbulent wurde es erst, nachdem bei den Anfragen aus den Reihen des Gemeinderats und der gekommenen Besucher eine Diskussion über zwei Themen entbrannte, die die betroffenen Bürger umtreiben. Zum einen ging es erneut um die Lärmbelästigungen in der Schwetzinger Straße durch eine Gaststätte. Offenbar fühlen sich die Anwohner noch immer in ihrer Nachtruhe gestört und bringen diese Beschwerden deshalb immer wieder zur Sprache.

Zimmermann zeigte dabei Verständnis, wies jedoch darauf hin, dass man seitens der Stadt alles tue, um der Konfliktsituation Herr zu werden. Der Rat an die Anwohner wie auch an einen Beschwerdeführer wegen des abendlichen Lärms auf dem Pestalozzi-Schulhof, der von Jugendlichen zum Bolzplatz genutzt werde, sich verstärkt an die Polizei zu wenden, hatte eher eine negative Reaktion zur Folge. "Die Polizei sieht und hört man nicht. Ich kann das Wort Polizei nicht mehr hören. Ich habe bestimmt 30 Mal dort angerufen, passiert ist nichts", so der Anwohner zum Pestalozzi-Schulhof.

Zimmermann bat die Betroffenen, der Stadtverwaltung doch genau mitzuteilen, wann man bei der Polizei angerufen und mit wem man dort gesprochen habe. "Dann können wir nachvollziehen, ob die Beschwerde von der Polizei an unser Ordnungsamt weitergegeben wurde". Außerdem bat er, dem seit knapp zwei Wochen aktiven Streetworker ein wenig Zeit zu geben, um solche Brennpunkte zu entschärfen. Ferner konnte er den Anwohnern in der Schwetzinger Straße nur raten, privatrechtlich gegen die Gaststätte vorzugehen. "So sehr ich Sie verstehen kann. Aber alles bei der Verwaltung abzuladen, das geht nicht. Unsere Amtsleiterin Frau Trautmann ist pausenlos mit diesem Vorgang beschäftigt. Das bindet auch personelle Kapazitäten, die wir eigentlich nicht haben", so Zimmermann.

Stadtrat Marcus Fuchs (CDU) hatte zuvor gebeten, wegen der Zerstörung einer Gedenktafel zur Städtepartnerschaft mit Commercy ein Zeichen zu setzen und eine Belohnung für die Ergreifung des Täters auszusetzen. "Das kann ich zusagen", sagte Zimmermann.

Zuvor war Stadtrat Ernst Bormann dazu bestimmt worden, Oberbürgermeister Dieter Gummer in der nächsten oder übernächsten Sitzung in sein Amt zu verpflichten. Einstimmig beschlossen wurde, keine Veranstaltungen mit Tieren mehr in städtischen Sporthallen zuzulassen und nur wasserlösliche Haftmittel bei Handballspielen zu gestatten.