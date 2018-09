Von Willi Berg

Heidelberg/Sinsheim. Er wollte zusammen mit seiner Frau sterben: Im September 2012 erschoss ein 85-Jähriger die schlafende Gattin im gemeinsamen Haus in Sinsheim-Hoffenheim. Sich danach selber umzubringen, gelang ihm nicht. Seit gestern muss sich der pensionierte Beamte wegen Totschlags vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Offenbar war er mit der Krankheit seiner schwer kranken Frau überfordert. Da diese auf keinen Fall in ein Heim wollte, habe er nur eine "einzige Lösung" gesehen: "Blieb nur noch das Sterben miteinander", sagte der gebrechlich wirkende Greis gestern vor Gericht.

Oberstaatsanwalt Manfred Rother sprach von einem "erweiterten Suizid". Der Angeklagte habe "das gemeinsame Ableben akribisch vorbereitet".

Es herrschte eine beklemmende Stimmung im Saal, als der geistig wache Rentner über seine Ehe und die Tat berichtete. Mit 14 lernte er seine spätere Frau kennen. Bei ihrem Tod in der Nacht zum 17. September 2012 war das Paar 58 Jahre lang verheiratet. "Sie war meine Jugendliebe. Ich war mit meiner Frau sehr glücklich", erinnerte sich der alte Mann. Doch vor einigen Jahren erkrankte seine Frau an einer schweren Demenz. "Als ich die Pflege übernahm, habe ich nicht geahnt, was auf mich zukommt. Ich glaubte, ich schaffe es allein", sagte er

Schon vor Jahren habe seine Frau den Wunsch geäußert, gemeinsam mit ihm zu sterben. "Sie kam immer wieder damit." Doch einen konkreten Plan, wie das geschehen sollte, entwickelten sie nicht. Die Idee, zur Sterbehilfe ins Ausland zu fahren, habe seine Frau abgelehnt: "Das war ihr zu teuer".

In den letzten Monaten vor ihrem Tod eskalierte die Situation offenbar immer mehr. "Eigenartig und eigenwillig" sei seine Gattin geworden. Jede Nacht sei sie im Haus orientierungslos herumgegeistert und habe mit Menschen gesprochen, die nicht da waren. "Sie hatte Wahnvorstellungen", sagte der Angeklagte. Als er vorschlug, gemeinsam in ein Heim zu gehen, habe sie "wie eine Verrückte getobt". Auch Essen auf Rädern lehnte sie angeblich ab. Nur einmal die Woche kam eine Frau von der Sozialstation, um die Seniorin zu baden.

"Wir dachten, wir schaffen es irgendwie", sagte die Tochter, die regelmäßig die kranke Mutter besuchte. Erschütternde Szenen müssen sich in dem Haus abgespielt haben. "Es war ganz furchtbar", erinnerte sich die 51-Jährige. Ihre Mutter habe sie nicht mehr erkannt. Doch eine Woche vor ihrem Tod hatte die 84-Jährige wohl einen klaren Moment: "Sie nahm meine Hand und fragte: Gell, du bist doch auch arg unglücklich? Du weißt, ich auch", soll sie zur Tochter gesagt haben.

Schließlich war der alte Mann nervlich am Ende. Er schrieb einen Abschiedsbrief an die Tochter und mischte seiner Frau nachts ein Schlafmittel in den Tee. "Als sie eingeschlafen war, habe ich sie umgebracht", erzählte er schluchzend. Zweimal schoss er auf die im Bett liegende 84-Jährige. Dann habe er sich töten wollen. Als die Waffe nicht auslöste, habe er versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Als auch das misslang, rief er bei seiner Tochter an. Die Pistole habe er in den 90er Jahren bei einem Urlaub im Bayrischen Wald gefunden.

Der 85-Jährige ist seit seiner Festnahme in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Er werde dort "sehr gut" behandelt, berichtet er. Seine Tochter sagte, ihr Vater habe sich erholt und wieder etwas stabilisiert.

Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Den Angeklagten erwarte keine Strafe wie einen "normalen Totschläger", sagte Oberstaatsanwalt Manfred Rother.