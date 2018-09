Von Willi Berg

Heidelberg/Sinsheim. Die Heidelberger Staatsanwaltschaft hat zwei Jahre und zehn Monate Haft für den 85-Jährigen gefordert, der in Sinsheim-Hoffenheim seine demente Frau erschoss und dann versuchte, sich das Leben zu nehmen. Der Fall löse "Beklemmung und Mitleid" aus, sagte Oberstaatsanwalt Manfred Rother. Der pensionierte Beamte habe seine Frau getötet, um ihr "weiteres Leiden zu ersparen". Verteidiger Peter Grimberg plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Er geht ebenso wie der Oberstaatsanwalt von einem "erweiterten Suizid" aus.

Der Angeklagte hatte zunächst versucht, sich zu erschießen, und sich selbst dann mit einem Messer verletzt. Der 85-Jährige habe die Beziehung zu seiner Frau "über den Tod hinaus" aufrecht erhalten wollen, sagte der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines.

Gegenüber den Richtern versicherte der Angeklagte gestern, er werde sich "auf gar keinen Fall das Leben nehmen". Vielmehr wolle er noch erleben, wie sein Enkel aufwächst. "Ich habe den größten Fehler meines Lebens begangen", sagte er und bat das Gericht um "ein gerechtes und faires Urteil". Das Landgericht will seine Entscheidung morgen verkünden. Folgt die Strafkammer dem Antrag des Oberstaatsanwaltes, wäre keine Bewährung möglich. Ebenso wie der Verteidiger geht er von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus.

Derzeit ist der Angeklagte in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Gerne möchte er wieder in sein Eigenheim nach Hoffenheim zurückkehren, sagte er: Dorthin, wo er in der Nacht zum 17. September 2012 seine Frau erschossen hat. Er werde noch lange für sich selber sorgen können, sagte der gebrechliche Rentner, der sich mit einem Rollator fortbewegt.

Verteidiger Peter Grimberg sprach von einer "Verzweiflungstat" und sagte: "Er liebte sie bis zum Schluss" - obwohl die 84-Jährige ihn nicht mehr als ihren Ehemann erkannte. Durch die Demenz sei das Paar "auseinandergerissen" worden, sagte der Anwalt. Den stetigen Verfall seiner Frau vor Augen, sei der Greis immer tiefer in Depressionen verfallen. "Er sah keinen anderen Ausweg mehr" und habe die Frau "erlösen" wollen.

Der Oberstaatsanwalt sprach von einer "gewissen Sturheit" des Angeklagten, angebotene Hilfen auszuschlagen. Nur einmal die Woche kam eine Pflegerin, um die Frau zu waschen. Dass er sich nicht mehr Hilfe von außen holte, erklärte der Verteidiger so: "Er wollte niemandem zur Last fallen."

Als "auffallend unauffällig" bezeichnete Psychiater Hartmut Pleines das Leben des früheren Beamten, das sich an bürgerlichen Normen orientiere. Die Ehe sei von "Harmonie und respektvoller Achtung" geprägt gewesen. Doch die Last wurde dem Angeklagten offenbar zu schwer. Der alte Mann habe seine letzten Energien mobilisiert, so Pleines. Er ist überzeugt, dass seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit erheblich vermindert war, und sprach von einer "Zerrüttung der Persönlichkeit" und "Erosion der psychischen Stabilität".