Von Peter Wiest

Heidelberg. Bewährtes und Bekanntes, aber auch immer wieder zusätzlich etwas Neues und weitgehend Unbekanntes im Programm: Das ist nach wie vor die Zielsetzung bei "Enjoy Jazz". Das Festival ist längst etabliert und bekannt weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus und genießt europaweit einen hervorragenden Ruf - will aber auch und gerade deshalb "immer wieder auch mal Dinge präsentieren, die man sonst nicht zu sehen und zu hören bekommt". So zumindest drückt es Rainer Kern aus, der Enjoy Jazz vor mittlerweile 18 Jahren ins Leben gerufen hat. Seitdem ist das Festival von Jahr zu Jahr gewachsen: 60 bis 70 Konzerte, dazu 20 bis 30 weitere Veranstaltungen immer im Oktober und November sind mittlerweile Standard.

Hintergrund Das Enjoy Jazz Festival findet in diesem Jahr vom 2. Oktober bis zum 12. November statt, Vorgeschaltet sind drei Veranstaltungen im Rahmen des "Enjoy Jazz Summer". Das bisher feststehende Programm: > Nicola Conte Combo featuring Gianluca Petrellah. 4. Juni, Karlstorbahnhof Heidelberg. > Carla Bley Trio. 19. Juli, dasHaus Ludwigshafen. > John [+] Lesen Sie mehr Das Enjoy Jazz Festival findet in diesem Jahr vom 2. Oktober bis zum 12. November statt, Vorgeschaltet sind drei Veranstaltungen im Rahmen des "Enjoy Jazz Summer". Das bisher feststehende Programm: > Nicola Conte Combo featuring Gianluca Petrellah. 4. Juni, Karlstorbahnhof Heidelberg. > Carla Bley Trio. 19. Juli, dasHaus Ludwigshafen. > John Medeski’s Mad Skilett. 27. Juli, Alte Feuerwache Mannheim. > Johannes Motschmann Electric Fields. 4. Oktober, Providenzkirche Heidelberg. > Andreas Matthias Pichler Quintett. 6. Oktober, Schloss-Schule Ilvesheim. > Gold Panda. 7. Oktober, Karlstorbahnhof. > Tord Gustavsen featuring Simin Tander. 8. Oktober, Alte Feuerwache. > Anke Helfrich New York Quartett. 10. Oktober, Alte Feuerwache. > Goat. 13. Oktober, Karlstorbahnhof. > Christoph H. Mueller und Joachim Roedelius. 14. Oktober, dasHaus. > Malakoff Kowalski. 15. Oktober, Providenzkirche Heidelberg. > Jeff Ballard, Michel Portal, Kevin Hays. 16. Oktober, Alte Feuerwache. > Erwin Ditzners Carte Blanche. 17. Oktober, Alte Feuerwache. > Trio Feral. 18. Oktober, Karlstorbahnhof. > New Jazz Voices. 20. Oktober, Schatzkistl Mannheim. > Jack DeJohnette mit Ravi Coltrane und Matt Garrison. 20. Oktober, dasHaus. > Emil Mangelsdorff. 21. Oktober, Rokokosaal Schwetzingen. > Matana Roberts. 23. Oktober, Alte Feuerwache. > Amores Pasados Projekt. 24. Oktober Heiliggeistkirche Heidelberg. > SWR-Jazzpreis-Verleihung an Julia Hülsmann. 25. Oktober, dasHaus. > Nils Petter Molvaer. 26. Oktober, Alte Feuerwache. > John Kameel Farah. 28. Oktober, Jesuitenkirche Heidelberg. > Fakear. 29. Oktober, Alte Feuerwache. > GoGo Penguin. 31. Oktober, dasHaus. > Aziza Quartett mit Dave Holland, Chris Potter, Lionel Loueke und Eric Harland. 1. November, dasHaus. > Peter Brötzmann und Heather Leigh. 2. November, Karlstorbahnhof. > The Comet Is Coming. 2. November, dasHaus. > Lucky Chops. 5. November, Roche Metallwerkstatt. > Michael Wollny und Vincent Peirani. 7. November, Peterskirche Heidelberg. > Jason Moran. 8. November, Alte Feuerwache. wit

[-] Weniger anzeigen

Das wird auch im kommenden Herbst nicht anders sein, wie Kern jetzt bei der Vorstellung der ersten diesjährigen Programmhöhepunkte ankündigte. "Wir freuen und auf die Auftritte vieler alter Bekannter - aber genau so sehr auf neue und experimentelle Künstler, denen wir gerne ein Podium bieten", sagte er. Sein Festival wolle nach wie vor "auch Versuchsbühne sein für neue Strömungen", so Kern: "Gerade in einer Zeit, in der es in den Randbereichen des Jazz, aber auch der Klassik und der Rock-Musik teilweise heftige Veränderungen gibt".

So darf man einmal mehr gespannt sein auf das, was die mittlerweile 18. Auflage des Festivals zu bieten hat - und sich schon mal freuen auf eine Reihe großer und ganz großer Namen, die jetzt dafür bekannt gegeben wurden. Jack DeJohnette mit Ravi Coltrane und Matt Garrison gehören dazu; Emil Mangelsdorff ebenso wie Nils Petter Molvaer, Peter Brötzmann sowie Dave Holland und Eric Harland - allesamt hochkarätige Künstler und absolute Weltstars. Aber auch innovative Talente sind reichlich dabei beim diesjährigen Enjoy Jazz: John Kameel Farah etwa, Matana Roberts, das Trio Feral, Fakear, Goat oder Johannes Motschmann (genaues bisher feststehendes Programm siehe nebenstehenden Kasten).

Aktualität und Qualität seien nach wie vor der Maßstab bei der Zusammenstellung des Enjoy Jazz-Programms, verriet Rainer Kern: "Wobei durchaus auch andere Musikströmungen dabei sein dürfen, so lange sie einen Berührungspunkt zum Jazz haben". Zudem müssten die Künstler ins Gesamtkonzept des Festivals passen. Und wenn das der Fall sei, wie etwa bei Carla Bley, dann könne man durchaus auch mal ein Konzert außerhalb des üblichen Zeitrahmens durchführen, so Kern mit Blick auf Bleys Auftritt in Ludwigshafen, der bereits im Juli stattfindet - da die Künstlerin terminlich nicht anders verfügbar war.

Info: Der Vorverkauf für die ersten Enjoy Jazz-Konzerte beginnt am Montag, 30. Mai. Karten gibt es dann bei allen RNZ-Geschäftsstellen.