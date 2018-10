Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Da kann sich der ehemalige Vorstand der Heidelberger Kraftanlagen AG, Ulrich Kaier, so richtig in Rage reden. Wenn es um dezentrale, erneuerbare Energie geht, dann kennt sein Engagement kaum Grenzen. Seit Jahrzehnten bringt er das Thema auf den Tisch, treibt es voran, macht es glaubwürdig. "Richtig kühn" sei die Idee gewesen. Und aus der Sicht der Gegner "so richtig bescheuert". Und jetzt ist er Aufsichtsrat der seit August operativ tätigen "Badischen Holzenergie Genossenschaft eG" mit Sitz in Heidelberg.

"Wenn von der Energiewende die Rede ist, ist meist die Stromerzeugung gemeint. Es gibt aber auch eine Energiewende im Wärmesektor. Dort bietet sich die Biomasse, vor allem in Form von CO2-neutralen Holzpellets, als Alternative zum Öl an", meint Kaier. Und das "Mittelfeld" - gebildet von Häusern ab sechs Wohneinheiten, Schulen, Rathäuser, Kindergärten - stellt die Hälfte des deutschen Marktpotenzials, wo dezentrale Heizungsanlagen, die mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden, wirtschaftlich eingesetzt werden können. Auch Verbundeinheiten von vier bis sechs Gebäuden kommen in Frage oder kleine und mittlere Unternehmen.

Projektieren, beteiligen, organisieren. Dann realisieren und Energie sparen. Und am Ende sogar Geld damit verdienen? Ja, das auch. So in etwa sieht das Geschäftsmodell der "Genossenschafts-Gutmenschen" aus, denn Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten ehrenamtlich.

Gut, auch Vorstand Andreas Weber und Aufsichtsrat Ulrich Kaier könnten letztlich mit ihren Firmen Bioenergie Shop sowie Energie- und Umweltdienste GmbH von den Genossenschaftsaufträgen profitieren - wie das eben so ist in einem Partnernetzwerk. Die Genossenschaftsanteile liegen bei mindestens 1000 Euro. Gegenwärtig hat die Genossenschaft 74.000 Euro auf der hohen Kante. Damit sollen Contracting-Projekte finanziert werden, bei denen die Genossenschaft dem Gebäudeinhaber anbietet, die Investitionskostfür eine neue Heizungsanlage zu übernehmen, die Anlage zu betreiben, zu befüllen und die notwendigen Wartungsarbeiten zu übernehmen. Im Gegenzug zahlt der Auftraggeber 20 Jahre lang der Genossenschaft einen vertraglich festgeklopften Betrag.

"Wir wollen damit den unglücklichen Ölheizer, der eine Modernisierung Jahrzehnte vor sich hergeschoben hat und sie nur schwer finanzieren kann, glücklich machen", so Kaier. Er profitiert letztlich von der für ihn kostenlosen Umrüstung der alten Anlage und von den günstigen Pelletpreisen.

In Holzpellets steckt zwar nur halb so viel Energie wie in Öl. Dafür kosten sie auch nur rund ein Viertel. Der deutsche Wald soll mit seiner nachhaltigen Forstwirtschaft den Bedarf an Holzpellets decken können. Holzpellets werden aber auch aus Holzabfällen der Holzindustrie oder aus Häckselgut des sogenannten Straßenbegleitgrüns hergestellt.

Ein Projekt wurde bereits in einem denkmalgeschützten Wohnhaus in Lenzkirch im Schwarzwald umgesetzt. Dort können mit einem Kapitaleinsatz von 45.000 Euro rund 14.000 Liter Heizöl und 37.000 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Alle beteiligten Handwerker, Zulieferer und Pelletlieferanten kamen aus einem Umkreis von 60 Kilometern. Die Energiekosten verringerten sich dabei um 8,5 Prozent. "Für die Genossenschaftsmitglieder bleiben 3,5 Prozent Verzinsung ihrer Anteile", erläutert Weber: "Mehr als auf jedem Sparbuch".