"Do isser": Sternekoch Martin Scharff präsentiert den ersten Schwetzinger Spargel; links neben ihm freut sich Oberbürgermeister René Pöltl darüber. Foto: Lenhardt

Von Kirsten Baumbusch

Schwetzingen. "Do isser!", sagt die Spargelbäuerin fachkundig, als Sternekoch Martin Scharff von der Heidelberger Schlossgastronomie sorgsam die Erde auf dem Wall des Schwetzinger Ackers der Familie Spilger zur Seite schaufelt und die blütenweiße Stange zum Vorschein kommt. Noch etwas vorsichtig setzt er, assistiert von Oberbürgermeister René Pöltl und drei Spargelhoheiten, das Messer an, sticht zu - und dann ist sie geerntet, die erste offizielle Stange der Saison 2016 in der Spargelmetropole.

Und das von keinem geringeren als dem "Spargelkoch 2016". Zu dem wurde Martin Scharff, der seit mehr als 20 Jahren einen Michelin-Stern sein eigen nennt, kurz zuvor im Palais Hirsch bei einer ersten Verkostung des edlen Gemüses mit ebenso edlen Rebensäften gekürt. Gut passend, dass der Meister am Herd, auch noch die Feder zu führen versteht: "Einfach Spitze" heißt das soeben erschiene eigene Werk mit originellen Rezepten rund um das königliche Edelgemüse.

Spargel bereitet er darin nicht nur mit Schnitzel und Kartoffeln zu, sondern auch als Cappuccino mit Schildampfer, als leckeren Salat mit Thunfisch oder als Spargelcreme Brulée mit kleinem Strudel von Rhabarber und Vanille.

Schon seit vielen Jahren gilt der traditionelle offizielle "Anstich" in Schwetzingen keinem Fass, sondern dem königlichen Gemüse, das seit Samstag wieder bis zum Johannistag am 24. Juni Saison hat. Weder von frostigen Temperaturen, eisigem Nordostwind oder kühlem Regen lassen sich die regionale Prominenz und eine ganze Riege der Tapferen abhalten.

Kein Wunder, angesichts der royalen Anwesenheit. Wurde doch die Spargelkönigin Katharina I. und ihrer Prinzessin und Nachfolgerin Janine I. als Botschafterinnen aus Schwetzingen von der reizenden bayrischen Hoheit Michaela aus Schwetzingens Partnerstadt in spe namens Schrobenhausen fachkundig unterstützt. Das herrschaftliche Trio machte in Robe trotz Gummistiefel eine königliche Figur.

Und wer den "Anstich" verpasst hat, für den gibt es bis zum großen Spargelfest am Samstag, 11. Juni, noch reichlich Gelegenheit, mit der kulinarischen Köstlichkeit Bekanntschaft zu machen. Schwetzingen, dass 2016 auch noch 1250-jähriges Bestehen feiert bietet von Spargelstech-Workshops, über Stadtführungen in historischen Kostümen, bis hin zur Fahrradroute "Tour de Spargel" vieles, was Herz, Hirn und Gaumen begehren könnten.