Von Philipp Weber

Weinheim. Im Weinheimer Kommunalwahlkampf ist es Anfang der Woche zu einem Eklat gekommen. Auf der Internet-Videoplattform Vimeo war ein Kurzfilm aufgetaucht, in dem führende CDU-Aktive die politische Konkurrenz verhöhnen - und das mit einer erstaunlich derben Wortwahl. Brisant: Die "Weinheimer Liste", die sich die "CDU-Mimen" vorgeknöpft hatten, ist kein beliebiger Wettbewerber der Christdemokraten. Sie setzt sich zu gleichen Teilen aus frustrierten Mitgliedern der örtlichen CDU und Aktiven der Wählervereinigung Weinheim-Plus zusammen.

Zunächst sieht das Filmchen "Der Biergarten. Eine Glosse" nach einer harmlosen Persiflage auf die derzeitige Diskussion um die eine Draußengastronomie im Weinheimer Schlosspark aus. Doch dann kommen Sascha Pröhl und Thomas Ott ins Bild. Pröhl ist amtierender CDU-Stadtrat und Vorsitzender der Jungen Union, Ott ist ebenso wie Pröhl Kommunalwahlkandidat und hat das Amt des CDU-Pressesprechers inne.

Das Video "Der Biergarten - eine Glosse"





Quelle: vimeo.com



Während Ott vor sich hinkichert, zieht Pröhl unter Verwendung eines Fäkalausdrucks über "Onkel Peter" von Weinheim-Plus her. Wen er damit meint, sagt er nicht. Aber eigentlich kann es sich nur um Stadtrat Peter Lautenschläger handeln. Der hatte sich darüber beklagt, dass die Verwaltung das Thema "Schlossparknutzung" zunächst nicht auf die Tagesordnung des Gemeinderats setzten wollte. Einige Szenen weiter ist auch CDU-Stadtverbandsvorsitzender Roger Schäfer im Bild. Doch damit nicht genug: Aus dem Off sind Stimmen zu hören, die sich darüber lustig machen, dass Kinder auf dem Schlosspark-Spielplatz beschäftigt würden, während sich ihre Eltern im Biergarten "besaufen". Bei einer Möbelhauskette laufe das genauso.

Die Ratskandidaten der "Weinheimer Liste" zeigten sich in einer ersten Reaktion lediglich erstaunt darüber, dass das Video bislang der einzige Beitrag der Union zum Thema Schlosspark war: "So ernsthaft geht man bei der CDU mit den Belangen von Bürgern um", so der sarkastische Kommentar einer Aktiven.