Mannheim. (haz) Es dauert keine zwei Minuten, dann ist das Röhrchen mit neun Millilitern Blut gefüllt. "Haben Sie schon etwas gegessen? Sind Sie aufgeregt?", hat Arzthelferin Emine Kuzu zuvor nachgefragt. Doch bei Sammy Arslan ist alles im grünen Bereich. "Das Ausfüllen der Einverständniserklärung hat deutlich länger gedauert als die Blutabnahme", sagt er. Arslan hat den Weg in die Mannheimer Rheingoldhalle gerne auf sich genommen. "Mein Vater ist vor Jahren an Leukämie erkrankt. Wir haben glücklicherweise innerhalb der Familie einen Spender gefunden", weiß er um die lebensrettende Bedeutung der Stammzellenspende.

Was ihm bislang weniger bewusst war, ist die entscheidende Rolle der Abstammung bei der Suche nach dem "genetischen Zwilling". "Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein an Leukämie oder einem Lymphom erkrankter Patient türkischer Herkunft einen Spender außerhalb der Familie findet, bei lediglich 50 Prozent. Deutschstämmige Patienten haben eine Chance von fast 90 Prozent", berichtet Elke Jordan, Erste Vorsitzende des Vereins B.L.u.T. (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte). Das ist auch für Ufuk Okar neu, der ebenfalls dem Aufruf zur Typisierungsaktion gefolgt ist, die sich gezielt an Menschen türkischer Herkunft in der Metropolregion richtet.

Sahin Karaaslan aus Leimen hat bereits im Oktober 2013 gespendet. "Damals ist mir klar geworden, dass Aufklärungsbedarf besteht", sagt der Leimener Unternehmer, der im letzten Semester Medizin an der Uni Heidelberg studiert. Von ihm kam der Anstoß zu der Typisierungsaktion speziell für türkischstämmige Menschen.

"Die Halle ist uns kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Viele Ärzte und Arzthelferinnen sind hier, um ehrenamtlich Blut abzunehmen", freut er sich. Der Wieslocher Mediziner Turgut Önder ist einer von ihnen. Weil die Spenderin ein bisschen aufgeregt ist, will es mit der Blutentnahme aus der Armbeuge nicht klappen. Der zweite Versuch am Handgelenk funktioniert. Die Frau ist zufrieden. Bis zum Ende der Aktion haben sich mehr als 200 Personen typisieren lassen. Wenn es auch ein paar mehr hätten sein dürfen, sind die Initiatoren zufrieden.