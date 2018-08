Rhein-Neckar. (wit) Vielleicht spiegelt sich darin ja auch ein bisschen die Hektik wider, die dann doch alle Jahre typisch ist für die Zeit unmittelbar vor dem Fest: Zumindest für die Polizei und auch die Rettungskräfte in der Region war es wahrlich kein ruhiges letztes Adventswochenende. Sie mussten zu zahlreichen Unfällen ausrücken - und auch diverse andere unerfreuliche und unangenehme Vorkommnisse hielten sie auf Trab.

> Auf der A 6 bei Schwetzingen hatte am späten Freitagabend ein Autofahrer anscheinend gleich mehrere Schutzengel. Er prallte gegen 23 Uhr mit seinem Wagen nahezu ungebremst auf einen ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastzug. Der Aufprall war so heftig, dass der Motor aus dem Skoda Oktavia herausgerissen wurde und auf die Fahrbahn schleuderte. Der Lastzug konnte auf dem Standstreifen anhalten, der Pkw kam unbeleuchtet auf der Überholfahrbahn zum Stehen. Nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation rechtzeitig, so das es nicht zu einem weiteren Unfall kam. Der Skoda-Fahrer, der allein unterwegs war, wurde wie durch ein Wunder lediglich leicht verletzt; der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 20 000 Euro.

> Auf der A 81 bei Tauberbischofsheim wurde in der Nacht zum Samstag ein 17-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann zu Fuß auf der rechten Fahrspur unterwegs, als er von einem Lastwagen mit Anhänger angefahren wurde. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt nach dem Unfall einen Herzinfarkt und kam nach Würzburg in eine Klinik.

> Mitten in Sinsheim war am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ein Autofahrer in betrunkenem Zustand unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fiel einem anderen Fahrer ein Skoda auf, der mit quietschenden Reifen startete und zu schnell weiter fuhr. Mehrere Fußgänger mussten dem Raser ausweichen, der dann abbremste. Als der Zeuge an ihm vorbeifuhr, stieg der Fahrer aus und trat gegen dessen Auto, woraufhin der Mann zur Polizei fuhr. Dort traf kurioserweise kurz darauf auch der Skoda-Fahrer ein - und musste nach einer Überprüfung und einer Blutentnahme seinen Führerschein abgeben.

> In Hemsbach überschlug sich in der Nacht zum Samstag ein Pkw, dessen Fahrer offenbar zu schnell unterwegs war. Der Wagen rutschte auf dem Dach weiter und kam schließlich in einem Laubhaufen zum Stillstand. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

> In Ludwigshafen rief am Samstag eine Blutspur an der Treppenhauswand eines Mehrfamilienhauses die Polizei auf den Plan. Allerdings gab es schnell Entwarnung. Verursacher war ein betrunkener Mann, der sich am Kopf verletzt hatte, ohne es zu bemerken, so die Polizei. - Ebenfalls in Ludwigshafen entdeckte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag ein Auto voller mutmaßlichen Diebesguts und mit Drogen. Gegen den 23 Jahre alten Fahrer und seinen ein Jahr älteren Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Woher die hochwertigen Kleidungsstücke und Kosmetika stammen, war zunächst unklar. An vielen der Kleidungsstücke befand sich nach Polizeiangaben sogar noch die Diebstahlsicherung.

> In Bruchsal wurde am Freitagabend bei einer Messerattacke ein 33-Jähriger schwer verletzt. Er war laut Polizeimitteilung mit einem Unbekannten in einem Park aneinandergeraten. Dieser verschwand für kurze Zeit und kehrte dann mit einer Pistole und einem Messer zurück, die er dem 33-Jährigen in den Nacken hielt. In der folgenden Auseinandersetzung stach der Mann zweimal zu. Ein Passant ging dazwischen, der Täter flüchtete. Sein Opfer erlitt Stichverletzungen in Brust und Oberarm und kam in eine Klinik. Der Auslöser des Streits war zunächst nicht bekannt.

> In einer Kleingartenanlage in Karlsruhe überfielen zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen brutal und verletzten ihn schwer. Erst versetzten die Männer ihrem Opfer nach Polizeiangaben Tritte und Schläge, dann zwangen sie den Jugendlichen, sich - offenbar zu ihrer Belustigung - in einen nahen Bach zu legen. Die Räuber entkamen mit dem Rucksack des 17-Jährigen, von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Der Verletzte schleppte sich eigenständig nach Hause, wo er von Rettungskräften in eine Klinik gebracht wurde.

> Bei Reparaturarbeiten an der Madenburg in der Nähe von Landau in der Pfalz ist am Wochenende ein Mann schwer verletzt worden. Der 66-Jährige kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war von einer Außenmauer der bei Eschbach gelegenen Ruine aus ungeklärter Ursache rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Mit seinem Mobiltelefon rief der Mann einen Rettungswagen. Dieser brachte ihn in ein Krankenhaus.