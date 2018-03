Von Nicoline Pilz

Rhein-Neckar. "Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt." Ihrer Bewerbungsrede um das Direktmandat zur Bundestagswahl für den Wahlkreis Heidelberg/Neckar-Bergstraße stellte Franziska Brantner ein Zitat von Erich Fried voraus. In der Museumsscheuer in Dossenheim machte die 37-jährige promovierte Politikwissenschaftlerin klar, was sie unter Frieds Auftrag versteht: "Wir Grüne wollen ein weltoffenes, europäisches Deutschland. Eine Gesellschaft, in der Chancengerechtigkeit nicht von Herkunft, Religion oder Geschlecht abhängt."

Eben jene Gesellschaft stehe aber derzeit von unterschiedlichen Seiten unter Beschuss. Dem würden die Grünen klar entgegentreten. Es sei sicher keine leichte Aufgabe, den Status Quo zu verteidigen und eine Weiterentwicklung zu fordern. Brantner, die seit 2013 dem Bundestag als Nachfolgerin von Fritz Kuhn angehört, erhielt gleich im ersten Wahlgang ein klares Votum für ihre neuerliche Kandidatur: Von den 109 stimmberechtigten Mitgliedern aus den Kreisverbänden Neckar-Bergstraße, Heidelberg und dem Ortsverein Eppelheim votierten 80 für die aus Lörrach stammende Politikerin, die einige Jahre auch dem EU-Parlament angehörte.

Ihre drei Mitbewerber auf dem Podium blieben weit abgeschlagen. Auf den Augenarzt Thomas Katlun, Fraktionssprecher der Grünen im Dossenheimer Gemeinderat, entfielen 17 Stimmen. Für den pensionierten Richter und Staatsanwalt am Landgericht Heidelberg, Dierk Helmken, stimmten acht Wahlberechtigte. Drei Stimmen vereinte der Altenpfleger Rudolf Witzke aus Heidelberg auf sich. Die beiden Letztgenannten waren bereits vor vier Jahren gegen Brantner angetreten und auch damals schon chancenlos.

Witze erklärte, er sei mit der Politik der Grünen oft unzufrieden. In seiner Rede betonte er die drängende Frage, wie Weltwirtschaft "auf einen Pfad" zu bringen sei, um "das mit dem Klima" hinzubekommen. Andernfalls seien alle anderen Themen bald nicht mehr von Bedeutung. "Als grüne Partei sollten wir wieder erkennbar sein", forderte der 57-jährige Katlun. Damit gehe einher, unbequemer zu werden und eine Vermittlerrolle für eine gerechtere Gesellschaft zu übernehmen. Schwerpunkt seiner Bewerbung war das Plädoyer für eine "aktive Friedenspolitik".

Der 71-jährige Dierk Helmken trat für einen Systemwechsel und die "Neutralisierung der Wirtschaftselite" ein. "Wir brauchen eine Protestbewegung in Deutschland, die soziale Gerechtigkeit einfordert." In altväterlich wirkendem Ton versuchte er zu erklären, weshalb er gegenüber "Franziska" die bessere Wahl sei. Indirekt unterstellte er, Brantner sei vor allem an ihrer Karriere interessiert und habe "wenig kreative Ideen".

Die Delegierten sahen das anders, und angesichts ihres klaren Sieges strahlte Brantner, die bei der letzten Bundestagswahl über die Landesliste gewählt worden war. Nach ihren Antrittsreden beantworteten die Bewerber in zwei Runden unter anderem Fragen zur Integration von Flüchtlingen, zum Umweltschutz, zur Steuerpolitik oder zum Verhaltenskodex für Abgeordnete.

Als Versammlungsleiter fungierten der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl und Heidelbergs Bürgermeister Wolfgang Erichson. Ungültige Stimmzettel gebe es bei ihm nicht, hatte Erichson eingangs verkündet. Und behielt Recht.