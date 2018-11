Von Alexander Albrecht

Manfred. Manfred Hildebrand ist nicht zu fassen. So fit, so munter und so klar im Urteil ist - der 90-Jährige. Kein Wunder, dass ihn der SWR einst als einen der Hauptprotagnisten für eine Dokumentation auswählte über ältere Menschen, die sich jünger fühlen, jünger handeln und jünger aussehen. Für den Gesprächspartner ist Hildebrand ein Glücksfall, gerade bei einem schwierigen Thema.

Der seit Anfang der 50er-Jahre in Mannheim-Neckarau lebende Unternehmer gehört zu den letzten noch lebenden Stalingrad-Veteranen. Die Schlacht endet vor 70 Jahren, doch wenn man Hildebrand zuhört, könnte man meinen, es sei erst gestern gewesen. "Die Stimmung war total indifferent. Es gab welche, die waren mit Eifer dabei. Ich folgte eher der Maxime: ,Tu, was dir befohlen wurde'. Begeistert war ich jedenfalls nicht", schildert er den Tag, als die Soldaten im Juli 1942 in die Sowjetunion aufbrechen.

Hildebrand - im Erzgebirge aufgewachsen, während des Maschinenbaustudiums in Leipzig zunächst zum Arbeits-, dann zum Frontdienst eingezogen - ist zuvor bei der Wehrmacht zweifach ausgebildet worden. Als "Kradmelder" soll er die Streitkräfte auf zwei Rädern (und mangels Funk) informieren, vor allem aber ist er Richtschütze und stellt für den Panzerkommandeur das Ziel ein.

Hildebrand geht recht "pragmatisch" an den Einsatz im Osten heran. "Tanken, munitionieren, essen, schlafen", beschreibt er die Anfangszeit in der 16. Panzer-Division. Zunächst stellen sich Erfolge ein, so wird das wichtige Traktorenwerk "Dserschinski" erobert. Doch die Rote Armee schlägt zurück, kesselt im November 1942 die 6. Armee der Wehrmacht von allen Seiten ein. "Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich ziemlich erschöpft. Heute würde man Burnout sagen", meint Hildebrand.

Von den harten Mann-gegen-Mann-Kämpfen der Heere bekommt er nach eigenen Worten nicht viel mit. "Unsere Ziele im Panzer waren ja gut einen Kilometer weg." Als die zur Entlastung anrückende 4. Panzerarmee nicht durchkommt, gehen allmählich auch die Vorräte zuneige. Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, kann zudem sein Versprechen nicht halten, die in Stalingrad Eingeschlossenen aus der Luft versorgen zu können. Die 20 deutschen und zwei rumänischen Divisionen benötigen täglich mindestens 750 Tonnen Nachschub - "Wie sollte das gehen?", fragt Hildebrand rhetorisch.

Jetzt sind die 250 000 deutschen Soldaten und über 30 000 rumänische und russische Hilfssoldaten erbarmungsloser Kälte von bis zu minus 30 Grad und Hunger ausgesetzt. Hildebrand erlebt das Ende der Kämpfe in Stalingrad nicht mehr. Mitte Januar, rund 14 Tage vor der Kapitulation, wird er von einem Splitter im Oberschenkel getroffen. Er schleppt sich zum Lazarett, wo man ihm aber nicht helfen kann. Sein Kommandant herrscht ihn an, er hätte sich abmelden müssen und lässt ihn "mitten im Chaos" nach Poltawa (heutige Ukraine) ausfliegen. "Das hat mir das Leben gerettet", weiß Hildebrand. Wobei der Krieg für ihn noch nicht vorbei ist. Nach seiner Genesung wird er an die Front bei Kursk 500 Kilometer südlich von Moskau gerufen. Der Offiziersbewerber entscheidet, auf das Kettenkraftrad umzusatteln. "Ich wollte nicht mehr in den Panzer einsteigen, das wäre mein Tod gewesen". Tatsächlich gerät die Wehrmacht dort, im Juli 1943, endgültig in die Defensive. Hildebrands letzte Kriegsstation ist die Normandie. Bei der Invasion der Alliierten gerät er in britische Gefangenschaft. 1946 kehrt Hildebrand nach Deutschland zurück.

"Ich bin wiedergeboren worden", sagt er heute. Verständlich, angesichts der 700 000 Menschen, die bei der Schlacht von Stalingrad ums Leben kommen. Schon allein die Größenverhältnisse zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion hätten Hitler und seine Helfer vom Feldzug in den Osten abhalten müssen. "Der Blick auf den Globus ist aber keine Weltanschauung", resümiert Hildebrand. Der Satz sagt alles.