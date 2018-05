Von Sabine Hebbelmann

Laudenbach/Rhein-Neckar. Als Horus Piano Duo haben Nóra Emödy und Ahmed Abou-Zahra alle wichtigeren internationalen Preise für Klavierduos gewonnen, treten mit bekannten Orchestern in den großen Konzerthäusern von Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika auf und sind regelmäßige Gäste renommierter Festivals, darunter auch der Heidelberger Frühling und die Schwetzinger Festspiele.

Der Ägypter und die Ungarin haben sich beim Studium an der Freiburger Musikhochschule kennengelernt und zogen 2006 nach Laudenbach an die Bergstraße, wo sie sich so wohl fühlen, dass sie mit ihren Töchtern Amira und Mariam am 21. März ein Benefizkonzert für die Gemeinde geben wollen. Amira Abou-Zahra ist neun Jahre alt und geht in die 4. Klasse der örtlichen Sonnberg-Grundschule. Seit ihrem vierten Lebensjahr spielt sie Geige und entwickelte unter der Führung von Alexander Gawrilenko an der Musikschule Weinheim schnell ihr außergewöhnliches Talent.

Gefeiert wurde sie bereits während zahlreicher Konzerte in Deutschland, darunter einem Auftritt mit Tino Oac, Sänger der "Söhne Mannheims".

Wie die Eltern stolz erzählen, führte Amira im Mai als Solistin den "Frühling" von Antonio Vivaldi in Mexiko mit dem Mexikanischen Staatsorchester unter der Leitung von Enrique Batiz auf. Drei Monate zuvor war sie beim Festival "Music By and For Children" viermal im Großen Saal des Königlichen Opernhauses Muscat in Oman aufgetreten. In der gleichen Woche gab sie zusammen mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Mariam fünf weitere Konzerte in verschiedenen Schulen der omanischen Hauptstadt. "Da saßen 1000 Kinder mit glänzenden Augen vor uns und haben ganz viele Fragen gestellt", erzählt Nóra Emödy. Gefragt, ob ihr die vielen Konzerte in einer einzigen Woche nicht zu viel geworden seien, zögert Amira nicht: "Ich würde das jederzeit wieder machen."

Amira Abou-Zahra ist Erste Preisträgerin des Wettbewerbes "Jugend musiziert" und seit Herbst 2013 Stipendiatin der renommierten Domhof-Stiftung, die außergewöhnliche junge Talente fördert.

Mariam eifert dem Vorbild der großen Schwester nach und begann schon im Alter von drei Jahren mit dem Geigenspiel. Seit ihrem vierten Lebensjahr tritt sie bei Konzerten in der Region auf und wurde im Herbst ebenfalls in die Reihe der Stipendiaten der renommierten Domhof-Stiftung aufgenommen.

Sie hätten ihre Kinder nicht gepuscht, versichert die Mutter. Sie hätten von sich aus den Wunsch geäußert, Geige zu spielen. Nach dem katholischen Kindergarten besuchen nun beide Sprösslinge die örtliche Grundschule. Für die Familie ist es das erste öffentliche Konzert, das sie gemeinsam bestreitet. "Laudenbach ist unsere Wahlheimat", sagt Ahmed Aboz-Zahra. "Wir fühlen uns sehr wohl und wollen den Einrichtungen mit dem Konzert etwas zurückgeben."

"Tänze aus aller Welt" ist das Konzert überschrieben, das vielseitig und abwechslungsreich zu werden verspricht und bei dem die Familienmitglieder in unterschiedlichen Konstellationen auftreten. Den Anfang macht Amira mit Johann Sebastian Bach, ihrem Lieblingskomponisten.

Der Großvater ist in Ägypten ein bekannter Schauspieler und übernimmt beim Konzert den Erzählpart. Daraus entstand die Idee, nach dem Auftakt in Laudenbach mit diesem "Familienkonzert" dreier Generationen auf Welttournee zu gehen. "Wir sind viel gereist und haben viele Länder und Menschen kennengelernt", sagt Nóra Emödy. Das Konzert im Festsaal der Sonnberg-Schule soll eine farbige Auswahl ihrer Konzertreisen werden und auch Familien, Jugendliche und Kinder ansprechen.

Info:

"Tänze aus aller Welt": 21. März, 19 Uhr, Sonnberg-Schule Laudenbach. Eintritt: 15 Euro (Erwachsene), fünf Euro für Kinder bis zwölf Jahre.