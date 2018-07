Schwetzingen. (cwe) "Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten Vermögensvorteile zu verschaffen, dabei Daten oder Unterschriften verändert, handelt betrügerisch." So heißt es im Strafgesetzbuch. So lautete auch der Strafbefehl gegen eine Frau, als sie im Internet einen wertvollen Sattel in exklusiver Cognac-Farbe im Wert von über 3000 Euro zum Verkauf anbot und der dann zum Streitobjekt wurde. Hier war sie von ihrer Untermieterin gebeten worden, den Verkauf zu übernehmen, da sie kein eigenes eBay-Konto besaß. Das führte zum Termin vor dem Schwetzinger Amtsgericht mit der Vorsitzenden Richterin Claudia Zimmer-Odenwälder.

Da von der Beschuldigten keine Angaben zur Sache gemacht werden wollten, verlas ihre Verteidigerin einen Schriftsatz, in dem der Ablauf so erklärt wurde: Eine Interessentin hatte nach einigen Telefonaten dieses wertvolle Stück für gerade mal 730 Euro gekauft, wollte allerdings auch eine Originalrechnung sehen. Hier fingen die Verschiedenheiten an, die zur Klage führten: Per Post kam auch eine Rechnung mit Logo der Sattlerin, jedoch sehr verschwommen und daher suspekt - der Strafbefehl folgte.

Nach einigem Hin und Her über Vorteile und Schäden, die von der Richterin geklärt werden wollten, wurde von der Verkäuferin im Zeugenstand erklärt: "Ich wollte nach der Krankheit meines Pferdes mit der Reiterei nichts mehr zu tun haben, es tat mir so weh, deshalb sollte auch der Sattel aus meinem Leben verschwinden." Die 730 Euro landeten in der gemeinsamen Haushaltskasse der beiden Damen, der Sattel wurde von der Käuferin weiterveräußert, und da keiner wirklich geschädigt war, konnten Staatsanwaltschaft und Richterin in Antrag und Urteil nur feststellen: "Die Beschuldigte ist freizusprechen, da sie von ihrer Mitbewohnerin entlastet wurde. Für eine Verurteilung langt das nicht!"