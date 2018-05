Von Alexander Albrecht

Ladenburg. Nanu, das ist doch der von der Kelly Family. Wie heißt er noch gleich? Richtig: Angelo. Anfang 1994 hat er mit "An Angel" einen millionenfach verkauften Tränendrüsenhit geschnulzt. Heute, 18 Jahre später, steht Angelo mit seiner Frau und den vier kleinen Kindern weitgehend unbehelligt auf der Neckarwiese. Die Familie ist seit zweieinhalb Jahren mit dem Wohnwagen unterwegs und hat einen Zwischenstopp in Ladenburg eingelegt.

Ganz privat. Es ist nicht Angelo, der hier gleich die große Bühne betritt, der einstige Teenieschwarm ist Fan. "Ein großer Fan", wie er sagt - von Jan Delay. Dass den Hamburger am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr nur 2500 Besucher - bei Dieter Thomas Kuhn waren es tags zuvor dreimal so viele - begrüßen, ist schade. Das vielseitige Showtalent mit den erstaunlichen Entertainerqualitäten und dem unverwechselbaren Näseln gibt ein grandioses Konzert, das ein größeres Publikum verdient gehabt hätte.

Wie eine Mischung aus Muhammad Ali und James Brown tänzelt Jan Delay über die Bühne. Gibt von Anfang an Vollgas. Schon nach fünf Songs ist das weiße Hemd vollkommen durchgeschwitzt. Der 35-Jährige hat die volle Kontrolle über die Zuschauer und gibt Anweisungen witziger bis alberner Art. Alle mal hüpfen, alle mal drehen, alle mal stillhalten. Keiner auf der Neckarwiese verwehrt Delay einen Wunsch, die Leute machen bereitwillig mit und hängen bis zum letzten Takt an den Lippen des Sängers.

Und der hat schon deshalb viel Spaß, weil ihn Ladenburg an seine norddeutsche Heimat erinnert. "Ich fühle mich hier wie zu Hause", sagt Jan Delay, macht den Wasserturm kurzerhand zum "Leuchtturm" und den Neckar zur Elbe. Seit Jan Phillip Eißfeldt, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, mit "Absolute Beginner" eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rap-Gruppen gründete, hat er sich mit drei Solo-Alben zu einem der faszinierendsten deutschen Künstler entwickelt.

Zwar liegen Delays Wurzeln nach wie vor im Hip-Hop, doch ist seine Musik längst darüber hinaus. Ob das funkige "Oh Jonny", das soulige "Für immer und Dich" oder die Reggae-Nummer "Alles ist vergiftet" - sein Live-Auftritt ist auch ein Streifzug durch die Musikgeschichte und -stile. Dabei kann sich Jan Delay stets auf die Disko No. 1, seine zehnköpfige Begleitband, verlassen. Insbesondere auf seine Backgroundsängerinnen. Die "Delaydies" ergänzen den "Chefstyler" - schwarzer Hut, schwarze Krawatte, schwarze Hose - mit starken Stimmen und lasziven Tanzeinlagen.

Nach Herzenslust bedient sich Jan Delay bei Künstlerkollegen, verarbeitet mal eben "Everybody" (Backstreet Boys), "Yeah!" (Usher), "This is how we do it" (Montell Jordan) und "Jump around" (House of Pain) in einer Nummer. Ein wilder musikalischer Parforceritt, ein großer Spaß ist das - auch weil das Publikum stets in die Show mit eingebunden ist. Als Jan Delay nach "Feuer" die Bühne verlässt, um sich zur ersten Zugabe zurückfeiern zu lassen, entsteht Stadion-Atmosphäre. Die Menge stimmt die Melodie von "Seven Nation Army" der White Stripes an, das bei der Fußball-EM nach Toren gespielt worden ist.

Delay nimmt den Ball auf und widmet Jogis gescheiterten Jungs den Song "Hoffnung", und die stirbt ja bekanntlich als Letztes. Mit einem gewaltigen Medley aus Techno-, Soul- und eigenen Stücken geht das Konzert zu Ende. Auch ein Song von Deichkind ist dabei - der Titel könnte die Gefühlslage des Publikums nach zwei Stunden nicht besser treffen: "Yippie Yippie Yeah".