Von Sören S. Sgries

Mannheim/Wiesloch. Peer Steinbrück hat sein Format gefunden - das wird an diesem Freitagabend in Wiesloch deutlich. "Klartext" prangt über seinen Wahlkampfauftritten. Und das kommt an. Beim TV-Duell vor 17 Millionen Zuschauern machte Steinbrück zeitweise einen etwas verspannten Eindruck - auch wenn hinterher von Parteigenossen der "Sieg" über Kanzlerin Merkel ausgerufen wurde. "Live", vor über 800 Menschen im Wieslocher Palatin, die aus der ganzen Region gekommen waren, ist von Verspannung nichts zu spüren. Locker kontert der SPD-Spitzenkandidat Zwischenrufe, scharf reitet er die Attacke gegen den politischen Gegner. Und nicht zuletzt wird ein sozialdemokratisches Wahlkampfthema an das andere gereiht - aber so, dass gelacht werden kann. Hintergrund Peer Steinbrück - nicht ganz so kantig

Als Steinbrück als SPD-Kanzlerkandidat nominiert wurde, hatte er den Ruf eines kühlen Denkers, der kantige Statements abgab - oft etwas unwirsch. Gegen dieses Bild kämpft er inzwischen an - indem er, aber auch seine Frau, Privates preisgeben, den "Menschen" zeigen.

> Ein neuer Talisman: Kanzlerin Merkel hat aus Idar-Oberstein ihre [+] Lesen Sie mehr Peer Steinbrück - nicht ganz so kantig

Als Steinbrück als SPD-Kanzlerkandidat nominiert wurde, hatte er den Ruf eines kühlen Denkers, der kantige Statements abgab - oft etwas unwirsch. Gegen dieses Bild kämpft er inzwischen an - indem er, aber auch seine Frau, Privates preisgeben, den "Menschen" zeigen.

> Ein neuer Talisman: Kanzlerin Merkel hat aus Idar-Oberstein ihre schwarz-rot-goldene Edelsteinkette - Peer Steinbrück seit Mittwoch einen ovalen "Handschmeichler" aus Jaspis. "Ich werde ihn mit mir tragen", sagte Steinbrück. Oberbürgermeister Bruno Zimmer (SPD) hatte ihm den rotbraunen Stein geschenkt.

> Für den Schülersprecher: Moritz Forster (17) will an seinem Gymnasium in Idar-Oberstein Schülersprecher werden - und hat spontan den SPD-Kanzlerkandidaten eingespannt. Steinbrück spielte mit, sprach ein paar werbende Worte in die Videokamera: "Es ist wichtig, dass ihr einen Schülersprecher bekommt. Das ist dann quasi euer Bundeskanzler", sagte er.

> Im nächsten Leben Tischler: Steinbrück würde nicht erneut in die Politik gehen. "In meinem zweiten Leben würde ich entweder Geschichte studieren oder Tischler werden", sagte er in einem Interview. "Ich habe zum Glück keine zwei linken Hände, kann mit Holz umgehen." Er habe "sogar mal ein Dach ausgebaut".

> "Rüpelhaft" in die Ehe: Er komme schlecht bei Frauen an? Den Vorwurf kann Steinbrück nicht nachvollziehen. Kritisch war nach seiner Erzählung nur eine Begegnung: 1973, als er seine heutige Frau Gertrud auf einer Skihütte kennenlernte. "Ich hatte vom Abend noch einen, na ja, etwas dicken Kopf und sie nahm mich deshalb wohl etwas rüpelhaft wahr", erzählte er. "Ich hab nur vor mich hingemurmelt und war ziemlich wortkarg". Kein guter erster Eindruck - aber nach zwei Tagen waren sie ein Paar.

> Prüfung durch den Familienrat: Die Ausrufung Steinbrücks zum SPD-Kanzlerkandidaten wurde in der Familie zunächst mit Entsetzen aufgenommen, wie Ehefrau Gertrud schildert. Einberufen von der ältesten Tochter Katharina, tagte der Familienrat. "Alle Kinder kamen und wollten Auskunft", berichtet Gertrud Steinbrück. sös

[-] Weniger anzeigen



Zum Beispiel die Frage des Adoptionsrechts durch homosexuelle Paare: "Wir leben im 21. Jahrhundert, und nicht mehr in den 50er-Jahren, mit Gummibäumen und Salzstangen", haut Steinbrück raus. Um dann, scheinbar erschrocken von der eigenen Courage zurückzurudern: "Nichts gegen Salzstangen - und diejenigen unter Ihnen, die Gummibäume haben, genießen meinen vollen Respekt". An der Sache selbst - ein unverrückbares Ja zum Adoptionsrecht - rüttelt er freilich nicht. Als Zuschauer erlebt man so einen äußerst unterhaltsamen Wahlkampfauftritt, der zudem jeden Anschein von verstaubten Strukturen zu vermeiden sucht.

Sicherlich steht Steinbrück nach einer kurzen Begrüßung durch den örtlichen Kandidaten Lars Castellucci ganz "klassisch" allein vor dem Publikum - wenn auch ohne Rednerpult. Aber indem er sich Fragekarten aus dem Publikum reichen lässt, wirkt er flexibel, lockerer. Dass dadurch bestens vorsortiert werden kann - man könnte es leicht übersehen.

Inhaltlich ist dieser Steinbrück bis ins Mark überzeugter Sozialdemokrat. Die Maut-Debatten der Union kontert er mit einem Rechenbeispiel und der Schlussfolgerung: "Am Ende sind Sie mit Ihren kleinen und mittleren Autos die Gelackmeierten". Betreuungsgeld? Wird abgeschafft. Altersarmut? "Wir müssen die Erwerbsarmut jetzt bekämpfen, damit es nicht zu Altersarmut in der Zukunft kommt". Mindestlöhne, gleiche Arbeit, gleicher Lohn - die SPD-Forderungen sind bekannt.

Kleinere Debatten mit dem Publikum gibt es etwa beim Thema der Steuererhöhungen. Hier wiegelt Steinbrück ab. "Da kann man sehen, dass da die Windmaschine und die Propagandamaschine orgelt", meint er. Doch die Furcht vor der "kalten Hand des Sozialismus", der "Trockenhauben und Rasierapparate verstaatliche", wie er die Vorwürfe versucht, lächerlich zu machen - offenbar bedrückt sie die Menschen vor Ort mehr, als er es wahrhaben möchte.

Ein wenig unangenehm wird es, als die Sprache auf die Hartz IV-Reformen kommt. "Gerhard Schröder ist für mich kein Sozialdemokrat", ruft eine Frau aus dem Publikum. Da muss Steinbrück schlucken - und für den Altkanzler in die Bresche springen.

Anderthalb Stunden lang redete sich Steinbrück in Fahrt, immer wieder begleitet von Applaus. Er scheint es zu genießen - insbesondere, wenn man seine Rede mit einem vorangehenden Termin in Mannheim, bei einer Veranstaltung der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, vergleicht. Auch da hatte Steinbrück lange geredet - aber bei weitem nicht so gewitzt.

Doch ein wichtiger Satz war da gefallen mit Blick auf den 22. September: "Das wird ein enges Rennen - und es entscheidet sich über die Mobilisierung". Steinbrück ließ keinen Zweifel daran, dass er dafür, für die Mobilisierung, weitere 16 Tage "Klartext" reden will.