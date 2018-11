Von Diana Deutsch

Rhein-Neckar. Nach 58 Minuten und 30 Sekunden wird ausgeblendet. Gnadenlos. Selbst dann, wenn der Gottesdienst noch nicht zu Ende ist. "Eine Live-Übertragung im Fernsehen erfordert ein Drehbuch, das auf die Sekunde durchgetaktet ist", stöhnt Markus Uhl, der Bezirkskantor der Dekanate Heidelberg-Weinheim und Wiesloch. Beim Mannheimer Katholikentag verantwortet Uhl als musikalischer Leiter den ersten Großgottesdienst an Christi Himmelfahrt im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. 800 Kinder singen, Erzbischof Robert Zollitsch zelebriert, über 20.000 Gläubige werden erwartet. Eine Herausforderung. Früher muss es eine Zeit gegeben haben, in der Markus Uhl ohne Stoppuhr die heimische Jesuitenkirche zu Heidelberg betreten hat. Heute stoppt Uhl alles: Die Kniebeuge vor dem Tabernakel, das Nachfüllen des Weihrauchbehälters, den Friedensgruß, die einzelnen Stationen der Wandlung. Und natürlich auch das Vaterunser: "Gesprochen dauert es eine Minute", erläutert der Kantor. "Wenn die Gemeinde das Gebet singt, braucht sie eineinhalb Minuten."

Selbst bei der Übertragung des Weihnachtsgottesdienstes aus dem Freiburger Münster saß Markus Uhl mit der Stoppuhr vor dem Fernseher. Er wollte das Sprechtempo von Erzbischof Zollitsch in seine Planung einbeziehen: "58 Minuten ist sehr wenig Zeit für einen Pontifikalgottesdienst. Da kommt es auf jedes Zehntel an."

Glücklicherweise hält sich die katholische Liturgie streng an die Regeln, was man von einem Kinderchor nicht behaupten kann. Zumal wenn er aus 800 Sängern besteht, die aus den verschiedensten Gemeinden der Diözese kommen und noch nie miteinander aufgetreten sind. "Die Idee mit den Kindern stammt von den Musikern in der Vorbereitungsgruppe für die Großgottesdienste", erklärt Markus Uhl. "Uns schwebte eine Messe vor, die sich in bekannten Klangwelten bewegt, aber nicht zu konventionell wirkt." Klassisches Gesangbuch und neue geistliche Kinderlieder traulich vereint in einem Pontifikalgottesdienst - eine ungewöhnliche Eröffnungs-Veranstaltung für einen Katholikentag. Aber das passt zu Mannheim.

Eine gemeinsame Probe des großen Kinderchors wird es nicht geben. Anders als die Geistlichkeit und die Lektoren, die sich schon am Mittwochmorgen vor Christi Himmelfahrt zu einem Durchlauf im Ehrenhof versammeln, reisen die jungen Sänger erst am Donnerstag an. "Alle Kinder haben vor zwei Monaten die Noten erhalten und zu Hause geübt", hofft Markus Uhl. Statt einer Generalprobe ist lediglich gemeinsames Einsingen geplant.

Natürlich hat Bezirkskantor Uhl für alle Fälle noch ein paar Asse im Ärmel. Von dem Klavierstück während der Kommunion beispielsweise gibt es drei verschiedenen Fassungen. Mal kürzer, mal länger, je nachdem, was die Stoppuhr sagt. Sollten alle Stricke reißen, muss Erzbischof Zollitsch eben vorne schon mit dem Schlussgebet beginnen, während hinten noch die Kommunion ausgeteilt wird. "Hauptsache", sagt Markus Uhl, "der Segen wird gesendet."

Nervosität auch in Ladenburg: Die "Chorlibris" - so nennt sich der Jugendchor der dortigen evangelischen Gemeinde - dürfen im legendären Mannheimer "Capitol" ihr Rock-Musical aufführen. "Aufregung in Kapernaum". Damit hat an der Bergstraße niemand gerechnet. "Wir wollten uns eigentlich beim Kirchentag in Dresden bewerben, aber die Anfahrt war den Eltern zu weit", erzählt Thomas Pilz, der evangelische Diakon. Also probierte Pilz es mit CD, Presseberichten und Textbuch beim Katholikentag in Mannheim. Und tatsächlich: "Capitol, Saal, Samstag, 19. Mai, 10.30 Uhr". Die Freude war riesig. - Erzählt wird eine Geschichte aus dem Markusevangelium. Als Jesus in einem Haus in Kapernaum predigt, drängelte sich eine riesige Menschenmenge hinein. Das brachte vier Leute auf eine verrückte Idee: Sie kletterten aufs Dach und ließen ihren gelähmten Freund auf einer Bahre zu Jesus hinunter. Der Kranke wurde geheilt.

"In unserem Musical handelt es sich bei der Dachkraxelei um Solidaritätsaktion von Kindern für ihren gelähmten Kumpel", erläutert Thomas Pilz. Obwohl die Erwachsenen ihnen alle Türen versperren, geben die Kinder nie die Hoffnung auf und erreichen schließlich mit Hartnäckigkeit und Cleverness ihr Ziel.

Andreas Christian hat die Musik komponiert, Thomas Pilz den Text verfasst. Bekannte Ladenburger Musiker haben sich für das Projekt zu einer All-Star-Band zusammengefunden, etwa zwanzig Kinder aus der Römerstadt zwischen neun und zwölf Jahren werden beim Katholikentag auf der großen Bühne des Capitols bevölkern. "Niemand weiß, ob wir vor vier oder vor vierhundert Zuschauern spielen", erklärt Thomas Pilz. "Wir sind auf alles gefasst."