Von Kirsten Baumbusch

Heidelberg/Rhein-Neckar. Der Startschuss ist gefallen: Zumindest in der Metropolregion Rhein-Neckar ist nun bestens bekannt, welch Meilenstein der Streitkultur das kürzlich in Kraft getretene Mediationsgesetz bedeuten wird. "Versöhnung muss keine Vision bleiben, sondern kann Realität werden", das nahmen 200 Multiplikatoren aus Justiz, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Polizei und Verwaltung, Uni, Medizin, Schulen, Kirchen, Verbände, Beratungsstellen und Sozialarbeit als Erkenntnis nach Hause.

"Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch und da treffen wir uns". Dieses persische Sprichwort könnte als Leitmotiv der Regionalgruppen des Bundesverbandes Mediation und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation/Arbeitskreis Mediation Hiatus gelten, deren Mitglieder den Abend in der Print Media Academy auf die Beine gestellt hatten. Ermöglicht wurde das Ereignis durch die Heidelberger Druckmaschinen. Alois Dallmeier und Tilo Jung betonten als Gastgeber die Bedeutung, die konstruktive Konfliktlösung in ihrem Unternehmen hat. Mehr als 100 Mediationen haben bei den Heidelberger Druckmaschinen im letzten Jahrzehnt dafür gesorgt, dass sich das Verfahren etabliert hat. "Die Nachfrage steigt", wissen die Unternehmensvertreter.

Umso wichtiger, so Friederike Woertge als Sprecherin der Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familienmediation, dass es endlich den rechtlichen Rahmen dafür gibt. Für Klarheit aus erster Hand sorgte beim "Launching Event" Eberhard Carl. Der frühere Richter sowie Leiter des Referats "Mediation und Schlichtung" im Bundesjustizministerium war nicht nur unmittelbar an der Erfindung der Europäischen Richtlinie, sondern auch bei deren Umsetzung in ein deutsche Mediationsgesetz dabei.

Ein Pionier also und selbst zutiefst davon überzeugt, dass Menschen besser dran sind, wenn sie dabei begleitet werden, ihre Konflikte friedlich und am Ende einvernehmlich zu lösen. Mit Genugtuung registriert er, dass es mehr und mehr geschätzt wird, einen Zwist mithilfe eines gut ausgebildeten und kompetenten Mediators eigenverantwortlich auszuhandeln, statt das Ganze vor Gericht von einem unbeteiligten Dritten mit ungewissem und oft um ein Vielfaches teurerem Ausgang entscheiden zu lassen. Auch ihn freut, dass die Anstrengung der letzten Jahrzehnte nun in ein Gesetz gegossen wurde.

Die Konfliktregelung über Mediation wird damit als vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Streitparteien durch einen Mediator unterstützt freiwillig eine Beilegung anstreben, im Bewusstsein der Justiz und der Gesellschaft generell stärker verankert. Detailliert wird die Neutralität der Mediatoren, aber auch ihre Ausbildung sowie die Bedingungen und Standards ihrer Tätigkeit beschrieben. "Ein kluges Recht für eine fortgeschrittene Zivilgesellschaft", so das Fazit. Jetzt muss es nur noch in der breiten Öffentlichkeit bekannter werden. Der Startschuss dazu ist in der Metropolregion gefallen.

Info: Näheres auf den Internetseiten der Verbände unter www.bmev.de und www.bafm-mediation.de.