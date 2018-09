Wird im September offiziell in Dienst gestellt: das neue Feuerlöschboot 'Metropolregion Rhein-Neckar' - hier vor der Ludwigshafener Rhein-Galerie - auf Erprobungsfahrt. Foto: Delta

Von Volker Endres

Mannheim/Ludwigshafen. Seit einem guten Monat liegt die "Metropolregion Rhein-Neckar" nun schon an ihrem Bestimmungsort im Mühlauhafen. Mitte September soll das neue Feuerlöschboot in Dienst gestellt werden. Aktuell machen sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren Mannheim und Ludwigshafen sowie der BASF-Werksfeuerwehr mit dem neuen nautischen Einsatzfahrzeug vertraut.

Ein neuer Antrieb, neue Zu- und Abgänge, neue Lösch- und Rettungsmöglichkeiten und natürlich jede Menge neues Material - die Feuerwehrleute haben auf der "Metropolregion" viel zu lernen und entdecken, wenn im Ernstfall jeder Handgriff sitzen soll. "Der Unterschied in der Bedienung ist wie von einem Oldtimer zu einem Formel 1 - Auto", betonte Bootsführer Stephan Düster. Kein Wunder, liegen doch rund 50 Entwicklungsjahre zwischen dem 1966 in Dienst gestellten Vorgängermodell und seinem aktuellen Nachfolger.

Am Steuerstand von Düster steht dabei vor allem der neue Antrieb im Mittelpunkt. "Anstelle der Schrauben wird die "Metropolregion" mit einem Jetantrieb bewegt", informierte Projektleiter Rudi Götz. Damit ist das neue, 2200 PS-starke Boot nicht nur deutlich schneller als der Vorgänger, sondern auch ungleich wendiger, schafft Drehungen praktisch auf der Stelle, kann sich seitlich an Havaristen heranschieben. "Außerdem können wir aus voller Fahrt innerhalb von drei Schiffslängen abstoppen", ein Bremsweg, so Götz, der bei Schiffen keineswegs alltäglich sei.

Überhaupt sei das neue Boot gezielt nach den Anforderungen der beiden Wehren entwickelt und gebaut worden. "Es gab einen Prototypen, die "Europa I", aber wir haben diesen Prototypen noch weiter verbessert", erklärte der Mannheimer Kommandant, Thomas Schmitt.

Derweil üben die Einsatzkräfte schon einmal mit den verschiedenen Gerätschaften und lernen dabei auch die Erleichterungen kennen. "Der Geräteraum ist mit Rollwägen beladen, die dann mit einem Kran auf das Einsatzboot gehoben werden können", sagte Götz, während die Kollegen der Wache Mitte genau dieses Manöver gerade im Hafen üben. Außerdem verweist er auf eine weitere Besonderheit: "Der Kran ist mit einer Löschdüse ausgestattet. Dadurch können wir auch gezielt nach unten, zum Beispiel einen Brand im Laderaum bekämpfen. Das ist eine völlige Neuerung."

Neu ist auch der "Selbstschutz" des Boots und seiner Besatzung, einer der Gründe für die rund 2,5 Millionen teure Anschaffung: "Düsen auf den Seiten hüllen das Boot in eine Wasserwolke und verhindern so ein Übergreifen der Flammen", sagte Götz. Auch die Sensoren, die bei chemischen Unfällen die Explosionsgefahr analysiert und bei Bedarf nicht explosionsgeschützte Gerätschaften selbstständig abschaltet.

Jetzt müssen sich Boot und Besatzung nur noch näher kennenlernen. Götz: "Wir machen demnächst einen Belastungstest, bei dem wir genau feststellen wollen, wie viele Personen wir in einem Evakuierungsfall aufnehmen können". Und auch die optimale Lagerung der Gerätschaften, damit das Boot mit seinem Tiefgang von nur 90 Zentimetern optimal im Wasser liegt, ist noch in der Erprobungsphase.

Aber allen Feuerwehrleuten ist eines anzumerken: Die Lust und Freude auf das neue Einsatzboot, die "Metropolregion Rhein-Neckar".