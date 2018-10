Sandhausen. (wit) Es ist kein schöner Ausdruck - aber für das, was da am späten Montagabend an der Tank- und Rastanlage Hardwald-Ost an der A 5 geschah, ist er zutreffend: Das war ein echter "Horror-Unfall". Selbst die Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei waren sich einig, so etwas Schlimmes bisher kaum gesehen zu haben. Den Helfern bot sich ein absolut schreckliches Bild, als sie nach ihrer Alarmierung an der Rastanlage eintrafen: Ein Pkw war so heftig auf einen parkenden Sattelzug aufgeprallt, dass fast der gesamte Wagen unter den Laster geriet.

Nach den Unfallermittlungen der Polizei war ein 21-jähriger Fahrer eines BMW aus dem südlichen Rhein-Neckar-Kreis gegen 22.20 Uhr mit sehr hoher Geschwindigkeit, es war von "weit über 100 Stundenkilometern" die Rede, und vollkommen ungebremst ins Heck des Sattelzuges gefahren. Dieser war zuvor auf einem gepflasterten Bereich vor der Tankstelle abgestellt worden. Ein Polizeisprecher bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass der Lkw korrekt geparkt gewesen sei: Abseits von den beiden Fahrbahnen und auch nicht innerhalb des Zufahrtsbereichs zur Rast- und Tankanlage, wo sonst immer wieder auch illegal geparkte Fahrzeuge gesichtet werden.

Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Identität des Getöteten war zunächst unbekannt, konnte aber im Rahmen der Ermittlungen dann eindeutig geklärt werden, so die Polizei weiter.

Der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges befand sich zum Unfallzeitpunkt in seiner Schlafkabine. Als er feststellte, was passiert war, erlitt er einen schweren Schock und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Sandhausen war mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrmännern sowie drei Seelsorgern im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Zufahrt zu der Tank- und Rastanlage bis 1.45 Uhr gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Autobahnpolizeirevier Mannheim.