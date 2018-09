Heidelberg/Eberbach. (lsw) Elektroschocker und Chloroform: Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Frau steht ein 38 Jahre alter Mann vom morgigen Mittwoch an vor dem Landgericht Heidelberg. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte er in Apotheken Chloroform und eine Injektionsnadel gekauft und im Internet über die tödliche Dosis und den perfekten Mord recherchiert.

Der Angeklagte soll seine Ex-Frau im Mai 2013 in der vormals gemeinsamen Wohnung in Eberbach mit einem Elektroschocker angegriffen haben, um sie kampfunfähig zu machen, wie es in der Anklageschrift heißt. Als das misslang, betäubte er sie laut Staatsanwaltschaft mit einem Lappen, der mit Chloroform getränkt war. Dann soll er der Frau die Chemikalie in die Ellenbogenbeugen gespritzt haben, um sie zu töten.

Die 34-Jährige habe zwar überlebt, erlitt den Anklägern zufolge aber eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Als der gemeinsame Sohn Stunden später in die Wohnung gekommen sei, habe er die Hilferufe der aus ihrer Bewusstlosigkeit erwachten Frau gehört.

Die Staatsanwaltschaft geht von übersteigerter Eifersucht als Tatmotiv aus: Die beiden waren geschieden, lebten aber zwischenzeitlich wieder zusammen. Zum Tatzeitpunkt wohnte die Frau bei einer Freundin. Der Angeklagte soll nicht ertragen haben, dass sie sich endgültig von ihm habe trennen wollen.