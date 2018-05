Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland steigt, damit geht natürlich auch das Durchschnittsalter in die Höhe - etwa im Rhein-Neckar-Kreis. Foto: Kästle

Rhein-Neckar. (RNZ) Durchschnittlich 46,7 Jahre alt dürften im Jahr 2030 die Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises sein. Glaubt man der neuen regionalisierten Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts, wäre das nochmals ein Sprung von 2,8 Jahren auf der Altersskala nach oben, die derzeit bei 43,9 Jahren liegt.

Als Gründe dafür werden vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Vorrücken der geburtenstarken Jahrgänge in höhere Altersgruppen sowie der gleichzeitige Rückgang der jüngeren Bevölkerung genannt. Hintergrund Info Die Daten der Bevölkerungsvorausrechnung sind im Internet unter www.statistik-bw.de abrufbar. Dort ist unter http://www.statistik-bw.de/iAtlas/atlas.html eine interaktive Karte hinterlegt. Info Die Daten der Bevölkerungsvorausrechnung sind im Internet unter www.statistik-bw.de abrufbar. Dort ist unter http://www.statistik-bw.de/iAtlas/atlas.html eine interaktive Karte hinterlegt.

[-] Weniger anzeigen

Allerdings gehen die Statistiker davon aus, dass die Altersstruktur in den Stadt- und Landkreisen des Landes sehr unterschiedlich ausfallen wird. So hat der Stadtkreis Baden-Baden heute das mit 47,6 Jahren höchste Durchschnittsalter unter allen Stadt- und Landkreisen - und wird als einziger Kreis des Landes künftig möglicherweise sogar "jünger". Dort könnte sich die Zuwanderung durch Minderjährige und jüngere Erwachsene positiv auf die Altersstruktur auswirken.

Überhaupt profitieren nach der Bevölkerungsvorausrechnung vorwiegend die Stadtkreise vom Zuzug jüngerer Menschen, während die ländlicher geprägten Kreise weiter "altern". So wird für den Stadtkreis Heidelberg für 2030 beispielsweise ein Durchschnittalter von 42,2 Jahren errechnet, während der Neckar-Odenwald-Kreis mit 47,4 Jahren in Zukunft sogar die älteste Bevölkerung in Baden-Württemberg haben soll.

Die jüngste Bevölkerung unter den Stadt- und Landkreisen hat übrigens Freiburg im Breisgau mit derzeit 40,2 Jahren. Diesen Spitzenplatz wird er - so die Statistik - auch 2030 mit einem Durchschnittsalter von 41,6 Jahren behaupten.