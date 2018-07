Dudelsack spielen ist mühsam, sagt der in Mühlhausen lebende Schotte Donald McPhee

Von Simon Michaelis

Mühlhausen/Heidelberg. Donald McPhee steht mitten sichtlich stolz drin zwischen Sockenhaltern, Clan-Wappen, Mützen, Instrumenten und dem schottischen Nationalgericht Haggis (besteht hauptsächlich aus Schafsinnereien und Fleisch). Hier bei ihm, im beschaulichen Mühlhausen, kaufen sogar Schotten ihre Röcke: In seinen Laden "Kilts and More" kommen Kunden aus ganz Europa. Geschlossen wird heute allerdings super pünktlich: Denn am Abend hat Donald McPhee noch Probe. Der 50-Jährige spielt Dudelsack in der Gruppe Heidelberg & District Pipes and Drums. Und mit dieser Band tritt er am 23. Mai bei der großen "Musikschau Schottland" in der Mannheimer SAP Arena auf.

"Wir spielen dort Lieder, die wir vorher nicht kannten. Und zwar auswendig. Alles ohne Noten. Das ist gutes Gehirnjogging", sagt McPhee. Geboren ist er im schottischen Oban, was jedem Whiskykenner ein Begriff ist; aufgewachsen in Bridge of Weir. Mit dem Instrument kam er erstmals in der Schule in Berührung. "Damals gehörte das sozusagen zum Schulunterricht. Man lernte es auf einer Übungsflöte", sagt er, greift in ein Regal, zieht ein Exemplar hervor und flötet.

Hintergrund Musikschau Schottland; 23. Mai, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim. Tickets bei allen RNZ-Geschäftsstellen. Infos zu Heidelberg & District Pipes and Drums unter www.hdpd.de.

Das Bagpipe-Fieber kam allerdings erst später, fern der Insel. 1982 war er als Soldat der britischen Armee in Osnabrück stationiert, lernte dort seine Frau kennen und zog 1985 nach Leimen. In Heidelberg arbeitete er im Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL). Ein Kollege, Schotte und Dudelsackspieler, unterrichtete ihn - und seither ließ ihn das Instrument nicht mehr los.

Mit Heidelberg & District Pipes and Drums arbeitete er von 2000 an zehn Jahre lang auf die Dudelsack-WM in Glasgow hin: Ein Riesenevent mit bis zu 70 000 Zuschauern und 3000 Teilnehmern. Sie kamen ins Finale und belegten in ihrer Kategorie den siebten von 52 Plätzen. McPhee erzählt das mit einem natürlichen Stolz, wie ihn wohl nur Schotten in sich tragen.

"Der Klang des Dudelsacks, das ist für mich ein Stück Heimat. Das ist einfach einzigartig", sagt er. Bis man den aber entsprechend hinbekomme, brauche es viel Übung. "Das dauert ungefähr sieben Jahre. Eigentlich hat ein Dudelsack ja nur neun Töne und acht Löcher, aber ich kann Ihnen sagen: Es ist sehr mühsam", meint er. McPhee zieht einen Vergleich zum Sport: "Ohne Training kann man auch keinen Marathon laufen. Das ist nicht wie bei der Gitarre, wo man nach zwei Wochen schon etwas schrammeln kann."

Er selbst trainiert seit fast 30 Jahren. Anfangs fiel ihm auf, dass die Ausstattung der deutschen Musiker oft zu wünschen ließ. "Früher besorgte man sich all die Sachen irgendwie aus Schottland. Und wenn etwas nicht passte, wurde es halt so getragen wie es war. Die Schuhe zu groß, die Jacken zu klein." So kam ihm die Idee des Schotten-Shops. Seit 2000 kauft er also Kilts, Dudelsäcke & Co. ein - anfangs von Zuhause aus, sogar die Garage nutzte er. Als die Räumlichkeiten an der Mühlhausener Hauptstraße frei wurden, bezog McPhee den Laden - mit Dudelsack und Pack. Seine Kunden kommen mittlerweile nicht nur aus Berlin, Dresden und Hamburg, sondern auch aus Schweden, Ungarn oder Österreich.

Donald McPhee fühlt sich nach all den Jahren in Deutschland längst heimisch hier - heimischer sogar als in Schottland, wie er lächelnd zugibt: "Ich reise immer wieder gerne dorthin. Aber ganz ehrlich: Meine Heimat ist hier". Um so mehr freut er sich auf den Auftritt bei der großen Musikschau Schottland in Mannheim - praktisch direkt vor der Haustür.