Von Anja Hammer

Rhein-Neckar. Stehen bald zahlreiche Häuser im Rhein-Neckar-Kreis leer?Bis spätestens 2015 sollen die Truppen der US Army abgezogen werden. Damit werden nicht nur die Flächen in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen frei. Derzeit hat die US Army noch Häuser und Wohnungen im gesamten Rhein-Neckar-Kreis angemietet, um die Streitkräfte und ihre Familien auch außerhalb der Kasernen unterzubringen. Doch finden sich überhaupt genügend Nachmieter, wenn die rund 7000 Angehörigen der Army ausgezogen sind?

Wie viele Häuser im Kreis derzeit noch angemietet sind, gibt die US Army nicht bekannt. Der Geograf Rouven Dittmann hat allerdings ausgerechnet, dass es zwischen 2200 bis 3200 Immobilien sind. Für seine Diplomarbeit an der Heidelberger Universität unter Prof. Joachim Schultis hat er sich mit den Auswirkungen des Truppenabzugs auf das Umland beschäftigt. "Das wurde bisher einfach nicht genügend beachtet", erklärt er seine Themenwahl. Neben den persönlichen und wirtschaftlichen Folgen hat er sich auch intensiv mit dem Immobilienmarkt beschäftigt. Dazu hat er rund 20 Vermieter in seinem Heimatort St. Leon-Rot befragt, die insgesamt 30 Häuser und Wohnungen an Angehörige der Army vermieten.



Von der US Army gemietete Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis auf einer größeren Karte anzeigen

Die Amerikaner haben bisher gut gezahlt und waren für die Vermieter eine sichere Einnahmequelle. Je nach Dienstgrad und Familienverhältnis haben die Militärangehörigen nach Army-Angaben zwischen 1050 und 2000 Euro für die Kaltmiete zur Verfügung. Die Nebenkostenzuschüsse liegen zwischen rund 470 und 620 Euro. Geht man von der durchschnittlichen Heidelberger Mietspiegel-Miete aus, kann man sich damit theoretisch mindestens eine 130-Quadratmeter-Wohnung leisten, im Umland ist es sogar mehr. "Da liegen die Preise etwa einen Euro unter dem Heidelberger Niveau", meint Christoph Nestor, Sprecher des Mietervereins Heidelberg.