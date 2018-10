St. Leon-Rot/Autobahn A 5: Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A5 am Montag gegen 9.45 Uhr wurden drei Menschen verletzt. Durch den Unfall und eine kurzfristige Sperrung der Fahrbahnen für den Rettungshubschrauber staute sichd er Verkehr auf zehn Kilometern Länge.

Etwa einen Kilometer vor dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Heidelberg ereignete sich am Montagvormittag der Unfall. Nach Angaben der Polizei übersah ein Fahrer eines Klein-Lasters wahrscheinlich aus Unachtsamkeit ein Stauende. Der 61-Jährige prallte mit seinem 7,5-Tonner auf einen Mercedes, der wiederum auf einen davor stehenden Audi geschoben wurde.

Sowohl der 61-Jährige wie auch die beiden Frauen im Mercedes wurden bei dem Unfall verletzt und sind in umliegenden Kliniken in Behandlung.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Der Kleinlaster und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Audi konnte seine Fahrt fortsetzen.

Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Fahrtrichtung Heidelberg kurzfristig komplett gesperrt werden, was den Stau im Berufsverkehr rasch auf zehn Kilometer anwachsen ließ. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis gegen 12 Uhr gesperrt. (pol/mün)