Von Annegret Ries

Mannheim. Sechs Jahre und drei Monate Haft: So lautete gestern das Urteil der Vierten Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim für einen 54-Jährigen, der im vergangenen Jahr drei Sparkassen-Filialen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen überfallen hat. Verurteilt wurde der Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms wegen zwei Fällen der schweren räuberischen Erpressung und einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Dass er die Filialen im Mannheimer Stadtteil Käfertal, in der Heidelberger Bahnstadt und im Ludwigshafener Rathaus-Center überfallen hat, hatte der 54-Jährige zugegeben.

Der Lebensweg des Mannes sei fast bis zu seinem 50. Lebensjahr "völlig unauffällig" gewesen, so der Vorsitzende Richter Rolf Glenz gestern. Als der lange Jahre erfolgreiche Unternehmer in geschäftliche Schwierigkeiten geriet, kam er erstmals mit dem Gesetz in Konflikt. 2009 wurde er wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Nachdem der Angeklagte aufgrund der Insolvenz alles verloren hatte, habe er diese Situation nicht "in redlicher Weise" bewältigt, sondern sich entschlossen, Straftaten zu begehen, kritisierte Glenz. Er erinnerte daran, dass der 54-Jährige 2015 weitere Straftaten verübt hat. So hatte er ein Auto "gekauft", obwohl er wusste, dass er es nicht bezahlen konnte. Das Verfahren dazu wurde eingestellt.

Zwei gewichtige Aspekte in den Plädoyers waren die Frage, ob der Angeklagte bei den Taten eine sogenannte Scheinwaffe verwendet hat, sowie die psychischen Folgen der Überfälle für die betroffenen Mitarbeiterinnen der Sparkassen. Die Überfälle waren weitgehend gleich abgelaufen: Der Mann war in die Sparkassenfilialen gekommen, hatte ein Paket an den Schalter gelegt und der Bankmitarbeiterin einen Zettel zugeschoben, auf dem stand, dass darin eine Bombe sei. Es sei aber "einfach nur ein Karton" gewesen; der könne nicht als "Scheinwaffe" wie beispielsweise eine unechte Pistole eingestuft werden, meinte Rechtsanwalt Rüdiger Betz. Deshalb könne sein Mandant nicht wegen schwerer räuberischer Erpressung, also Überfällen mit echten oder scheinbar echten Waffen, sondern nur wegen räuberischer Erpressung verurteilt werden. Das Strafmaß dafür liegt um einiges niedriger als bei einem Überfall mit Waffen.

Die Sparkassen-Mitarbeiterinnen hätten nicht gewusst, dass in dem Karton keine Bombe war, nannte Richter Glenz als Grund, warum der Anwalt mit diesen Argumentation keinen Erfolg hatte. Ebenso erfolglos war der Versuch von Betz, die Überfälle als "minder schwer" einzustufen, unter anderem, weil der Angeklagte nach übereinstimmenden Aussagen bei den Überfällen freundlich war. Staatsanwalt Lars Oltrogge und Glenz verwiesen allerdings darauf, dass mehrere der Sparkassen-Mitarbeiterinnen nach wie vor psychisch unter den Folgen der Überfälle leiden.

Dem 54-Jährigen droht nun noch der Widerruf der Bewährung für eine zweijährige Haftstrafe wegen einer weiteren Insolvenzverschleppung.