Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es hätte besser kaum laufen können. Ja, für Oberbürgermeister Dr. René Pöltl waren die perfekten Wetterbedingungen, die Anwesenheit der Spargelkönigin Katharina I und des legendären Sternekochs Stefan Neugebauer (Deidesheimer Hof/Schwarzer Hahn) gerade gut genug für den traditionsreichen kurfürstlichen Spargelanstich. Und ganz anders als im vergangenen Jahr klappte es dieses Mal übrigens problemlos, Spargel zu finden und zu stechen. Auf dem Schäufele-Acker quoll der Spargel sozusagen fast über.

Der Spargelanstich findet sich in der kurfürstlichen Residenz eigentlich erst seit wenigen Jahren im Terminkalender. Doch diese Zeitspanne reichte aus, um die Angelegenheit zu einem kleinen, aber durchaus bedeutungsvollen gesellschaftlichen Ereignis werden zu lassen. Dem königlichen Gemüse wird hier in Schwetzingen nun jedenfalls ein beeindruckender Teppich ausgerollt. Und das völlig zurecht. Wird hier doch seit 1668 ununterbrochen Spargel angebaut.

Womit Schwetzingen das älteste Spargelanbaugebiet in Deutschland ist und damit nicht nur als kurfürstliche Residenzstadt, sondern auch Spargelmetropole Anerkennung findet.

Schon zur Mittagszeit durfte eine ausgesuchte Schar von Gästen kleine kulinarische Zaubereien rund um den Spargel verköstigen. Verantwortlich dafür war in diesem Jahr der Pfälzer Sternekoch Neugebauer. Und was er da im Palais Hirsch kredenzte, darf als außergewöhnliches Feuerwerk am kulinarischen Himmel gelten.

"Aprikosenspargel mit Perlhuhnbäckchen" oder "Karamellisierter Spargel mit Lauch und Koriander-Rinderfilet" und zum Schluss eine "Erdbeer-Vanillecreme mit Spargeleis und Pesto". Er selbst isst Spargel übrigens am liebsten mit einer einfachen Vinigrait. Es muss also nicht immer die Haute-Cuisine sein. "Spargel schmeckt auf wirklich fast alle Arten." Weiter ging es dann am Nachmittag auf dem Spargelhof Schäufele mit dem Anstich und einem kleinen, aber sehr feinen Fest rund um den wunderbar schmeckenden Frühlingsboten. Der Anstich verlief ohne Schwierigkeiten. Etwas graben, ein Stich und Oberbürgermeister als auch Koch hielten herrlichsten Schwetzinger Spargel in der Hand. Auf dem Hof selbst versammelten sich unterdessen Hunderte von Gästen, die kleine und große Appetithäppchen rund um den Spargel genossen. Wie jedes Jahr kommt der gesamte Ertrag der "Schwetzinger Notgemeinschaft" zugute.

Mit dem Anstich nimmt nun eine ganze Serie von Ereignissen ihren Lauf. Vom Spargelsamstag am 3. Mai über Führungen mit der Spargelfrau am 3. Mai und am 7. Juni, einem Spargel-Stech-Workshop am 9. Mai und einem Spargelkochkurs am 17. Mai bis hin zu einer Spargelwanderung am 1. Juni und zu guter Letzt einem Hoffest auf dem Spargelhof Brenner wird dem königlichen Gemüse mehr als ausreichend gehuldigt.

Info: Die ausführliche Spargelbroschüre findet man unter www.schwetzingen.de oder kostenlos in der Touristikinformation Schwetzingen.