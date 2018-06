Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Ein letzter Fahnenappell unter dem Klang der Trompete. Mit militärischen Ehren wird ein letztes Mal in der Tompkins-Kaserne das Sternenbanner eingeholt, rituell gefaltet und verwahrt. Eine große Ehrfurcht hat alle Anwesenden neben den salutierenden US-Soldaten ergriffen in diesem Moment. Sogar Oberbürgermeister René Pöltl steht stramm und erweist der militärischen Tradition seinen Respekt. Es war ein kalter Wind, der am Samstag den Besuchern auf dem Gelände der Tompkins Kaserne bei der letztmaligen zeremoniellen Einholung der amerikanischen Fahne ins Gesicht blies. Doch es war ein warmer, emotionaler Abschied von den Vertretern der US-Army zuvor in der dortigen Sporthalle gewesen.

Mehrere Hundert Schwetzinger Bürger waren zum Tag der offenen Tür gekommen, um sich einen Eindruck von dem Kasernengelände zu verschaffen, das vor zwei Wochen an die Bundesrepublik Deutschland von den Amerikanern zurückgegeben wurde und das für mehr als 60 Jahre für alle, die nicht dem amerikanischen Militär angehörten, nicht zugänglich gewesen war.

Zunächst durfte der amerikanische Schauspieler und Komödiant Cary Grant mit einem Ausschnitt aus dem Film "Ich war eine männliche Kriegsbraut" die Besucher zum Lachen bringen. Der Film war 1949 teilweise im Schwetzinger Schlossgarten gedreht worden, stellenweise waren - unbemerkt eingeschnitten - Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Mannheimer Häuserruinen zu sehen. Dann hob Oberbürgermeister Pöltl während des offiziellen Abschieds von den amerikanischen Streitkräften noch einmal die mehr als 60-jährige freundschaftliche Beziehung zwischen den amerikanischen Armeeangehörigen und der Schwetzinger Bürgerschaft ins Bewusstsein der Gekommenen. Zuvor waren die beiden Nationalhymnen von der Brassband der US-Army intoniert worden.

In einem kurzen dokumentarischen Film über den Abzug der US-Streitkräfte aus Schwetzingen von Agnes Lisa Wegner kamen Schwetzinger wie Amerikaner zu Wort, die den Weggang aus beider Sicht emotional bewerteten. Viel Wehmut war darin auf beiden Seiten zu spüren und die Tatsache deutlich, dass da tatsächlich Freundschaften entstanden waren. "Dieser Tag bedeutet Abschied", begann Pöltl zwischen dem Sternenbanner und der deutschen Flagge stehend seine Rede. "Schwetzingen ist für viele Amerikaner zu einer zeitweiligen zweiten Heimat geworden. Aber ihr habt hier vor Ort alles getan, dass eine neue Freundschaft entstehen konnte", erinnerte er an die Befreiung Deutschlands vom Joch der Nazidiktatur durch die Amerikaner und an die Hilfe beim Wiederaufbau in der Spargelstadt danach.

Colonel B.J. Constantine war noch einmal aus den USA zur offiziellen Verabschiedung nach Schwetzingen gekommen. Die herzliche Umarmung von OB Pöltl, hatte er sich damit redlich verdient. Und dann gab es im Rahmen der Feierlichkeiten noch eine Überraschung. "Er weiß gar nichts davon", betonte OB Pöltl als er schließlich Norbert Fuchs, der 22 Jahre lang als Verbindungsoffizier zu den US-Streitkräften fungiert hatte, zu sich neben das Rednerpult bat. Der zu Tränen gerührte Norbert Fuchs erhielt schließlich von Pöltl für seinen Einsatz und seine Verdienste um die deutsch-amerikanische Freundschaft die Verdienstmedaille der Stadt Schwetzingen.

"Vielen, vielen, vielen Dank", so der Geehrte. "Es hat mir Freude gemacht und es fiel mir leicht, Freundschaften zu stiften. Es war eine goldene Zeit für mich mit vielen guten Erinnerungen daran", so Fuchs.