Waibstadt. (pol) Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat der damals 63-jährige Werner Buchauer seine Wohnung in Waibstadt im November 2011 verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur, berichtet die Polizei. Er wurde letztmals am 30. November 2011 in Waibstadt gesehen, verschwunden ist auch das von ihm zuletzt benutzte Fahrzeug, ein grauer BMW-Kombi 316, Baujahr 1992 mit dem damaligen amtlichen Kennzeichen HD-MO 1192.

Während in den ersten Monaten nach dem Verschwinden davon ausgegangen worden war, dass er aus eigenem Entschluss sein bisheriges Umfeld aufgegeben hat, um sich an einem anderen, unbekannten Ort neu zu orientieren, gibt jetzt die lange Abwesenheit ohne jegliches Lebenszeichen Grund zur Sorge, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Heidelberg. Seit Frühjahr 2013 hat die Kripo Sinsheim die Ermittlungen aufgenommen, nachdem bekannt wurde, dass sich Werner Buchauer auch mit Suizidgedanken befasst hat.

Fi Info: Sachdienliche Hinweise auf den jetzigen Aufenthaltsort des Vermissten und zu seinem Auto nimmt die Kriminalpolizei Sinsheim unter Telefon 07261/6900 entgegen.