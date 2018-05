Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Seit dem 11. Mai sind das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und 50 der 54 kreisangehörigen Kommunen telefonisch unter der bundesweit einheitlichen Behördenrufnummer 115 zu erreichen. Allerdings ist die Nummer bei den Bürgern, die mit dem Landratsamt in Kontakt treten möchten, beileibe noch kein Renner.

"Rund 4,2 Prozent der das Landratsamt betreffenden Anrufe werden bisher über die Nummer 115 abgedeckt", sagt Silke Hartmann. Dies sei sicherlich noch ausbaufähig, betont die stellvertretende Kreissprecherin. "Da gibt es noch ein gewaltiges Steigerungspotenzial." Allerdings sei die Nummer ja erst seit relativ kurze Zeit freigeschaltet, man sei weiterhin vom Erfolg der einheitlichen Behördenrufnummer überzeugt.

"Wer die 115 wählt, erhält von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr eine Auskunft, 75 Prozent der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden angenommen und 65 Prozent sollen gleich beim ersten Kontakt beantwortet werden", fasst Thomas Holzer, Projektleiter der 115 im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Pressemitteilung das bundesweite Serviceversprechen zusammen. Und fügt hinzu, dass diese Quote in der Realität sogar übertroffen werde, "wie die ersten Erfahrungen gezeigt haben".

Ab dem 2. Juli sind dann auch noch die beiden Kommunen Schönau und Heddesbach aus dem Rhein-Neckar-Kreis diesem Serviceverbund angeschlossen. Die Bürgermeister Marcus Zeitler (Schönau) und Hermann Roth (Heddesbach) freuen sich über die Freischaltung: "Die 115 bietet für unsere Gemeinden einen zusätzlichen Bürgerservice, wir sind froh, bei diesem Zukunftsthema dabei zu sein."

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben sich damit nur noch die Gemeinden Sandhausen und Nußloch nicht für die einheitliche Nummer entschieden. "Wer von dort aus die 115 wählt, bekommt einen Hinweis, dass die Gemeinde diesem Serviceverbund nicht angehört", erläutert Thomas Holzer. Aber wie funktioniert das mit der Nummer eigentlich? "Wenn beispielsweise ein Bürger aus Weinheim sein Auto zulassen und über die 115 wissen möchte, was das denn kostet, bekommt er diese Auskunft selbstverständlich vom Servicecenter in Ludwigshafen", sagt Holzer. Bei einer sehr speziellen Frage werde der Bürger dann mit dem entsprechenden Sachbearbeiter bei der Zulassungsstelle verbunden.

Und was kostet dieser Service? "Die Rufnummer ist seit Kurzem aus dem Festnetz sowie mehreren Mobilfunknetzen zum Ortstarif und damit über Flatrates kostenlos erreichbar", sagt Holzer.

Info: Weitere Informationen gibt es beim Projektleiter Thomas Holzer unter Telefon 06221/522-1343 oder E-Mail: Thomas.Holzer@rhein-neckar-kreis.de oder unter www.115.de.