Von Harald Berlinghof

Mannheim/Frankfurt. Die fünf Biester stehen in einer Reihe. In fünf bunten Farben präsentieren sich die Elektromotorräder mit dem Namen "Biiista" der österreichischen Firma "biiista elektromobilität GmbH" aus Linz. Utopisch und futuristisch wirken die stummen Motorräder, die mit ihren Elektromotoren keinerlei "Sound" von sich geben. "Okay, Harley-Fans werden wir damit nur schwer überzeugen", so ein Vertreter des Unternehmens beim "Biiista"-Stopp in Mannheim. "Aber von den Übrigen, so zeigen Befragungen, zeigt sich immerhin die Hälfte begeistert".

Die Biista sind ein typisches Lifestyle Produkt: Alleine der visuelle Auftritt hat es in sich. Aber auch 200 Kilometer Reichweite, 50 Cent Kosten für 100 Kilometer und eine Ladezeit von 50 Kilometer pro Ladestunde können sich sehen lassen. Lediglich der Preis von stolzen 25 000 Euro wirkt ein bisschen dämpfend auf jede Begeisterung.

Am Samstag starteten die fünf Elektromotorräder vom Mannheimer Rosengarten aus zur diesjährigen "Bertha-Benz-Challenge" nach Pforzheim und wieder zurück. Bereits einen Tag hatte die Rundfahrt in diesem Jahr erstmals ihren Ausgangspunkt in Frankfurt bei der Internationalen Automobilausstellung. Von Mannheim aus ging es dann mit rund 30 innovativen Automobilen und den "Biestern" bei schlimmem Regenwetter auf die Strecke, die Bertha Benz vor genau 125 Jahren mit dem (dritten) Benz-Patent-Motorwagen ihres Ehemannes in Angriff nahm und damit der Welt bewies, wie nützlich ein solches Gefährt sein kann.

"Bertha Benz war damals keineswegs in einem Oldtimer unterwegs", so Edgar Meyer, der Initiator der elektromobilen Herausforderung ("Challenge"), vielmehr fuhr sie das innovativste Fahrzeug ihrer Zeit". Und genau das ist es, was auch die Bertha Benz Challenge auszeichnet: Es gehen nur Fahrzeuge mit innovativen Antriebsarten auf die Strecke.

In diesem Jahr waren das mehrerer neue tesla Modelle, ein Dutzend Opel Ampera, zwei Mitsubishi MieV, ein Mercedes Benz B-Klasse mit Brennstoffzellenantrieb oder auch ein Rimac Concept One car mit sage und schreibe 1088 PS, der von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden beschleunigt und 305 km/h in der Spitze erreicht. Der Elektro-Renner war allerdings nur auf der Freitag-Etappe dabei.

"125 Jahre nachdem Bertha Benz mit ihrer zukunftsweisenden Pionierfahrt den Übergang von der Pferdekutsche zum Automobil einläutete, ist es Zeit, einen neuen Übergang einzuläuten- hin zu umweltgerechten Fahrzeugen mit nachhaltigen Antrieben", so das Credo von Edgar Meyer. 2013 ist dafür nach seiner Meinung nicht zuletzt auch deshalb hervorragend geeignet dafür, weil ab diesem Jahr die wichtigsten deutschen Automobilhersteller ihren E-Mobility-Markteintritt planen: VW mit dem eUp, dem Ein-Liter-Auto XL 1 mit Hybridantrieb und vielleicht auch dem eGolf; BMW mit dem i3.