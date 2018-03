Alzey. (lrs) Sie sind oft jung und nicht unbedingt dumm - die Szene der Rechtsextremen hat sich nach Meinung eines Experten des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes in den vergangenen Jahren gewandelt. "Man gibt sich heute unauffällig und angepasst", sagte Andreas Müller gestern auf einer Tagung zum Thema Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz in Alzey. Müller ist Geschäftsführer der Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus des Verfassungsschutzes. "Der junge Rechtsextreme ist heute leider nicht so einfach zu erkennen, wie wir es gerne hätten."

Der harte Kern der rechtsextremen Szene sei in den vergangenen Jahren jünger geworden, sagte der Verfassungsschützer. Bundesweit sei jeder dritte erkannte Rechtsextremist ein Jugendlicher oder junger Erwachsener. Und der Nachwuchs wird geschickt umworben, mit Flyern, harmlos wirkenden Musik-CDs, Freizeitaktivitäten. "Der Erlebnisfaktor spielt eine ganz wichtige Rolle."

Das Gedankengut in der sehr uneinheitlichen Szene sei zwar noch immer "die selbe braune Soße". "Aber die Verpackung ist bunt", warnte Müller.

Einmischen statt ausgrenzen, so lautet das Rezept des Mainzer Politikwissenschaftlers Jürgen Winkler, um Menschen aus rechtsextremen Milieus zu lösen. "Ausgrenzung hilft überhaupt nichts", sagte er. Man solle diese Menschen nicht belehren, sondern ernst nehmen und eine positive Beziehung aufbauen. "Die Gefahr, dass sie sich abschotten, wird sonst größer."

Winkler sprach sich auch gegen Gegenproteste bei rechten Demos aus. Sinnvoller sei es, auf diese Menschen zuzugehen. Prävention müsse vor allem im Kindesalter ansetzen, sagte der Wissenschaftler. "Das ist der zentralste Punkt überhaupt. Da werden die Weichen gestellt."

Eine Maßnahme seien Programme zum interkulturellen Lernen an Schulen, bei denen Kinder ein gemeinsames Ziel verfolgten, etwa beim Musizieren oder im Mannschaftssport.