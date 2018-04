Von Philipp Weber, Annette Schröder und Hans-Joachim Heinz

Weinheim/Hirschberg/Mannheim. Die Rechtsexperten im Regierungspräsidium Karlsruhe haben es bis zuletzt spannend gemacht. Erst gestern Nachmittag hatten sie ein Einsehen mit den Kommunen Mannheim, Weinheim und Hirschberg - und ließen die Katze aus dem Sack: Trotz erheblicher Mängel an den Stimmzettelkuverts (wir berichteten) werden alle drei Bürgerentscheide am 22. September stattfinden können.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Kommunen "ein Konzept mit organisatorischen und technischen Maßnahmen vorlegen, damit das Abstimmungsgeheimnis in vollem Umfang gewahrt wird", so ein Behördensprecher. Es müsse definitiv ausgeschlossen werden, dass zwischen der Identität der Briefwähler und deren Abstimmungsverhalten eine Verbindung hergestellt werden kann. Die Stimmzettelumschläge aus der Produktion eines Stuttgarter Verlages sind nicht blickdicht; das Desaster war aber erst erkannt geworden, als die Kuverts längst im Umlauf waren. In Weinheim war die Erleichterung gestern groß: "Ein neuer Termin wäre mit enormen Kosten verbunden gewesen", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Die Verwaltung will den Schriftführern der acht Briefwahlbezirke jetzt eine Extraschulung zukommen lassen. Auch der vom Regierungspräsidium angekündigten Wahlbeobachtung unterziehe man sich gern.

Die Weinheimer Wähler bestimmen darüber, ob ein Teil der bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen an der A 5 zu einem Gewerbegebiet ausgebaut wird. Von 34 390 Stimmberechtigten haben bislang 4769 Briefwahlunterlagen erhalten. Wie viele davon bereits abgegeben wurden, ist nicht bekannt. "Die Kuverts landen gleich in der Urne, die erst am Wahlabend geöffnet wird", so der städtische Pressensprecher Roland Kern. Die Ergebnisse aller Briefwahlbezirke werden von jeweils acht Helfern im Weinheimer Schloss ausgezählt. Je ein Team wird die Postumschläge öffnen und die Wahlscheine sichten, erst die jeweils "zweite Mannschaft" holt die Stimmzettelkuverts aus den Umschlägen.

Auch in Hirschberg ist die Erleichterung groß, muss doch der eventuelle Antrag für eine Gemeinschaftsschule bis zum 1. Oktober eingereicht sein. Angesichts der vielen Arbeit, die sich Elterninitiative, -Beirat, Lehrerkollegium, aber auch die Verwaltung gemacht hatten, wäre ein Scheitern im Vorfeld eine "Katastrophe" gewesen, so Bürgermeister Manuel Just. Er sei sich aber "relativ sicher" gewesen, das Problem organisatorisch lösen zu können. "Wir sind jedenfalls die Leidtragenden." Schließlich habe man einen Fachverlag mit der Herstellung der Kuverts beauftragt. "Aber jetzt kann's weitergehen und alle können sich aufs Wesentliche konzentrieren." Das Wesentliche: Wollen die Hirschberger, dass die Karl-Drais-Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsschule weiterentwickelt wird? Das weitere Vorgehen soll sich am Weinheimer Konzept orientieren, das laut Just "zielführend und sehr gut ausgearbeitet" ist. Bis nächste Woche soll es die Gemeinde beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vorlegen, "und das schaffen wir". "Wir streben eine organisatorische Lösung an", betonte auch die Sprecherin der Stadt Mannheim, Jutta Breitner. Hier geht es um die Bundesgartenschau 2023.

Es gibt 39 Briefwahlbezirke mit 300 Wahlhelfern. Zunächst will Mannheim die von der Aufsichtsbehörde angekündigten "beratenden Hinweise" abwarten. "Anschließend muss festgelegt werden, wie wir vorgehen", so Breitner.