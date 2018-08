Von David Schramm

Gleisweiler. Sonnenstrahlen schimmern durch die Baumkronen auf die Sandsteine der historischen Walddusche im Landkreis Südliche Weinstraße. Nur mit Badeshorts bekleidet stellt sich Wolfgang Guth, Vorsitzender des Fördervereins zum Wiederaufbau der Walddusche, unter den eisigen Wasserstrahl. Bei einer Außentemperatur von 25 Grad beträgt die Temperatur des Wassers an diesem Tag sehr frische zehn Grad. "Die Wassertemperatur liegt normalerweise zwischen acht und elf Grad", sagt der 62-Jährige. An sehr heißen Tagen seien zwölf Grad das höchste der Gefühle.

Deutschlands einzige erhaltene Walddusche liegt in einem beliebten Wandergebiet im Pfälzer Wald, ganz in der Nähe des Orensfelsen und der Burg Trifels. Immer mehr Menschen kommen an diese Stelle nahe der Ortsgemeinde Gleisweiler, um sich abzukühlen. Das kann sehr gesund sein, weiß Robert Michael Bachmann, Facharzt für Naturheilverfahren aus dem bayerischen Bad Wörishofen: "Eine Abkühlung mit acht bis zwölf Grad kaltem Wasser ist sehr gesund für Menschen, die keine Herz- beziehungsweise Kreislaufprobleme haben."

Die Erfrischung wirke sich sehr positiv auf das vegetative Nervensystem aus. Jedoch sei es sehr wichtig, dass der Körper vorher erwärmt ist, wie es beispielsweise nach Bewegung der Fall ist. Eine siebenköpfige Wandergruppe beobachtet Wolfgang Guth unter der Walddusche. Zita Rieger aus Mannheim friert schon, wenn sie nur zusieht. Seit 40 Jahren wandert sie auf dieser Strecke, hier geduscht hat sie jedoch noch nie. "Wir haben uns aber sehr gefreut, dass die Walddusche damals wieder aufgebaut wurde", sagt sie.

Die Walddusche wurde erst in den 1990er Jahren wieder aufgebaut, nachdem im Jahr 1990 per Zufall die Steine der Zulaufrinne wieder entdeckt wurden. "Ursprünglich hatte der Arzt Ludwig Schneider die Walddusche 1848 bauen lassen", weiß Wolfgang Guth. Bis 1878 seien vor allem Patienten des nahe gelegenen Sanatoriums in Gleisweiler hierhergekommen. Dann wurde das Bauwerk durch einen Erdrutsch verschüttet und geriet in Vergessenheit. 1996 wurde die Walddusche offiziell wiedereröffnet.

Die Dusche ist in der Regel von April bis Oktober in Betrieb. "Rund um die Dusche gibt es aber immer etwas zu tun", sagt Guth. Im Sommer muss die Dusche zwei- bis dreimal in der Woche sauber gemacht werden. Im Herbst sogar täglich, denn sonst wäre wegen der heruntergefallenen Blätter kaum noch etwas von der Touristenattraktion zu sehen. Das Wasser wird aus dem Hainbach abgeleitet, der Zufluss ist regelmäßig mit Steinen blockiert und muss davon befreit werden. Nur während der Frostperiode im Winter ist die Dusche abgestellt.

"An heißen Tagen ist hier mittlerweile immer mehr los", freut sich Guth. Bis zu 60 Menschen täglich kämen dann hierher. Darunter seien Wanderer, aber auch Bewohner der umliegenden Dörfer, die beispielsweise in der Mittagspause eine Abkühlung suchen.

"Eine kalte Dusche hat einen starken Erfrischungseffekt, bei dem auch Glückshormone ausgeschüttet werden", sagt der Facharzt für Naturheilverfahren, Bachmann. Jedoch sei Vorsicht geboten: "Es ist wichtig, langsam mit der Abkühlung anzufangen, beginnend mit den Händen und dem Gesicht", sagt der 61-Jährige. Der Kopf oder der Rücken sollte nicht direkt unter den kalten Wasserstrahl gestreckt werden, da beispielsweise der Nacken sehr temperaturempfindlich sei.

Nach wenigen Minuten ist Schluss mit der Dusche, das Wasser wird Wolfgang Guth zu kalt. Er stellt sich regelmäßig unter den eisigen Wasserstrahl und ist immer wieder aufs Neue begeistert: "Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn sich der Körper wieder aufwärmt".

Wolfgang Guth weiß, dass es vielen an Mut fehlt, sich unter den Wasserlauf zu stellen. "Auch unter den 68 Mitgliedern des Fördervereins gibt es eine Menge Leute, die sich noch nie getraut haben", erzählt er schmunzelnd.