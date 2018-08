Von Jan Millenet

Mannheim. Allmählich kehrte in Mannheim nach dem Mord an Gabriele Z. wieder Ruhe ein - auch im Jungbusch, wo die 20-jährige Litauerin wohnte. Doch nun wurde erneut eine Studentin vergewaltigt, dieses Mal mitten im Szenestadtteil. Und wieder macht sich vor allem bei den jungen Frauen, die im Jungbusch leben, studieren, arbeiten oder dort ausgehen, ein Gefühl des Unbehagens und der Angst breit.

"Ich bin froh, dass ich nicht so oft hier bin", sagt die 20-jährige Katrin stellvertretend. "Besonders abends, wenn es dunkel ist." Katrin ist Praktikantin an der im Jungbusch angesiedelten Popakademie, wohnt aber außerhalb Mannheims. "Gerade als Mädchen oder junge Frau möchte man hier nicht mehr alleine herumlaufen." Die Vergewaltigung füge dem zunehmend positiven Image des Stadtteils Kratzer zu, meint die Praktikantin. "Gerade jetzt, wo doch hier so viel gebaut wird und wo junge Menschen in den Jungbusch kommen sollen." Nach Meinung der 20-Jährigen würde eine verstärkte Polizeipräsenz das Sicherheitsgefühl erhöhen.

Pfefferspray in der Tasche

Auch die Popakademiestudentin Mai (26) bestätigt eine erhöhte Alarmbereitschaft unter den jungen Frauen: "In meinem Freundeskreis gehen viele abends nun eher in Gruppen durch die Straßen." Wenn sie alleine unterwegs sei, nehme sie lieber das Fahrrad. Dadurch habe sie das Gefühl, schneller zu sein und schwerer angreifbar. "Außerdem habe ich ein Pfefferspray in der Tasche", sagt die Studentin - für den Fall der Fälle. Mehr Polizeipräsenz fände auch sie nicht schlecht.

Ihr Kommilitone Moritz hat als Mann zwar "nicht mehr Angst als vorher", doch auch er meint, dass die Verbrechen an den Studentinnen nach außen ein negatives Bild vermitteln würden. "Erwartet hat hier so etwas niemand", meint er. Ob mehr Polizei im Jungbusch sinnvoll wäre? "Ja", findet er. "Aber das bringt auch einen negativen Aspekt mit sich", schiebt Moritz nach. Der Stadtteil würde dadurch "zu kontrolliert" wirken.