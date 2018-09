Von Alexander Albrecht

Mannheim. 22 Städte und Gemeinden in drei Bundesländern als Gastgeber - das Internationale Deutsche Turnfest ist als Instrument des Standortmarketings für die Metropolregion Rhein-Neckar eigentlich nicht zu toppen. Doch die Konzeption hat ihre Tücken. Veranstaltungs-, Meisterschafts- und Übernachtungsorte liegen teils beträchtlich weit voneinander entfernt, was sich wiederum auf die An- und Abreisemöglichkeiten der Teilnehmer auswirkt.

Mitunter kann der Transport kompliziert und zeitintensiv sein - etwa dann, wenn ein Sportler in einem Mannheimer Stadtteil wohnt und in der Pfalz einen Wettkampf bestreitet. Dann braucht er Straßenbahn, S-Bahn und möglicherweise noch den Bus. "Da sind drei Verkehrsunternehmen zuständig", sagt Susann Becker, die Sprecherin der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). "Hier sind längere Wartezeiten oft unausweichlich."

Während dieser Woche fahre bei der RNV "alles, was nicht niet- und nagelfest ist", erklärt Becker. Die Verkehrsgesellschaft setzt 160 Straßenbahnen und knapp 100 Busse ein. Dazu hat sie 50 000 Fahrpläne verteilt und eine Urlaubssperre verhängt. Rund 400 Beschäftigte sind bei der Großveranstaltung eingebunden, dazu gehören auch die nur für das Turnfest engagierten Mitarbeiter, die an markanten Punkten in Heidelberg (Hauptbahnhof, Bismarckplatz), Mannheim (Hauptbahnhof, Wasserturm und Paradeplatz) und Ludwigshafen (Berliner Platz) den Reisenden weiterhelfen. Mehr als 30 000 Fahrgäste befördert die RNV beim Turnfest.

Manchmal gibt es aber auch unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. So strömten mehr Teilnehmer auf den Turnfestplatz in Mannheim, als die RNV angenommen hatte. Und auch bei der auf dem Neuenheimer Feld in Heidelberg stattfindenden Turnfestakademie habe man sich "völlig verschätzt", wie RNV-Betriebsleiter Franz-Wilhelm Coppius einräumt. Probleme seien auch dann aufgetreten, wenn Veranstaltungen auf dem Maimarktgelände und in der angrenzenden SAP Arena zeitgleich endeten.

Jedesmal habe man schnell reagiert und weitere, beziehungsweise größere Fahrzeuge kurzfristig und flexibel bereitgestellt, so Coppius. Dafür gab es gestern Lob von Heinrich Clausen, Chef des Organisationskomitees beim Turnfest: "Die RNV hat das sehr, sehr gut gemacht.". Doch manchmal ist auch sie machtlos. So kam es am Dienstag in Hirschberg-Großsachsen morgens zu einer Weichenstörung, nachmittags ereignete sich noch ein Unfall mit einer Straßenbahn - "die Verspätungen auf der Linie 5 zwischen 6 und 19 Uhr bekamen wir nicht weg", berichtet Coppius. Ebenso nicht zu verhindern gewesen seien die Verzögerungen nach dem Auffahrunfall am Mittwoch in Mannheim auf der Linie 4.

Nichts ausrichten konnte die RNV laut Coppius auch bei zwei weiteren Fällen. Weil die Sporthalle in Edingen - Austragungsort der Indiaca-Wettkämpfe - nur schwer zu erreichen ist, fanden die Spiele fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Deutlich mehr Zuschauer kamen zur deutschen Rhönrad-Meisterschaft in die GBG-Halle im Mannheimer Herzogenried. Das Problem: Zur nächstliegenden Haltestelle am Neuen Messplatz muss man einen Fußweg von einem Kilometer zurücklegen. "Abends kam ich nicht mehr zu den Veranstaltungen in der Innenstadt", klagt ein Wettkampfrichter. Und am Sonntag seien die Besucher wegen starker Regenfälle klitschnass in die GBG-Halle gekommen.