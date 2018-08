Die Polizei führte am gestrigen Abreisetag auf der B 36 eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Die Bilanz: 22 Fahrer standen unter Drogeneinfluss, zwei weitere saßen betrunken am Steuer. Bei mehr als 30 Fahrzeuginsassen wurden Drogen gefunden. Foto: Kreutzer

Von Maren Wagner

Hockenheim. Campingplatz "F" zwischen Reilingen und Hockenheim: Hier kamen am vergangenen Donnerstag die ersten 6000 "Frühanreiser" für das "Rock'n'Heim"-Festival an. Gestern packten die letzten rund hundert Fans ihre Zelte zusammen. Den ganzen Abreisetag über führte die Polizeidirektion Heidelberg an der B 36 rund um den Hockenheimring eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch.

Hinter Lasse aus Niederrhein liegen vier Tage Party, die hörbar Spuren hinterlassen haben: "Ein super Wochenende", krächzt er, während seine Freunde noch die Schlafsäcke in das bereits vollgepackte Auto stopft. "Es war anstrengend, aber einfach fantastisch, besonders die Auswahl der Bands."

Über 30 Gruppen traten über das Wochenende auf den beiden Bühnen auf. Besonders "Die Ärzte", "System of a Down" und "Nine Inch Nails" zogen viele Rockfans zum Festival. Manchen aber war das nicht genug: "Etwas rockiger hätte es schon sein können", ziehen Stephan, Tim und Martin aus Memmingen eine durchwachsene Bilanz. Nächstes Jahr werden sie nicht mehr wiederkommen - auch, weil der Weg zwischen dem Campingplatz "F" und dem Festivalgelände "viel zu lang zum Laufen" sei.

Einige Besucher haben sich trotzdem über die vergangenen Tage immer wieder zu Fuß zum Hockenheimring aufgemacht, anstatt den kostenpflichtigen Shuttle-Service zu benutzen. Davon zeugen zahlreiche leere Bierflaschen, Kaffeebecher und zerdrückte Coladosen, die überall auf dem Weg herumliegen. Das ist aber nichts im Vergleich zum Campingplatz selbst: kaputte Liegestühle, zerstörte Pavillons, verdreckte Schuhe, verwaiste Zelte - nicht alles hat es wieder mit auf den Heimweg geschafft.

Dass so viel liegen geblieben ist und nicht in die riesigen Tonnen geworfen wurde, die den Platz umsäumen, wundert auch die Sicherheitsleute. Ein wenig Aufräumen nämlich wäre bares Geld wert gewesen. Jeder Camper musste beim Einlass fünf Euro hinterlegen und bekam dafür eine Mülltüte und eine Pfandmarke. Wer beides wieder abgab, bekam sein Geld zurück.

Laura und Lena aus Kleve an der holländischen Grenze haben ihre leeren Ravioli-Dosen und Flaschen bereits eingesammelt. Gerade sind sie dabei, ihr Zelt abzubauen. "Die Stimmung auf dem Campingplatz war super, allein dafür lohnt es sich, wieder zu kommen", so ihr Fazit zu den vergangenen Tagen. Schade nur, dass sie den kleinen Ziehwagen mit ihren Taschen und der Ausrüstung gestern durch Schlamm zum Auto schleifen müssen. Bis vor Kurzem nämlich hatte es stark geregnet.

Diesen Wetterumschwung haben einige Autos nicht verkraftet: Der gelbe Einsatzwagen vom ADAC ist bereits seit einigen Stunden hier im Dauereinsatz, um Starthilfe zu geben.

Carolins Auto springt problemlos an. Durch die Heckscheibe sieht sie allerdings nichts mehr. Da stapeln sich verdreckte Isomatten und mehr oder weniger ordentlich zusammengerollte Schlafsäcke. "Toller Campingplatz, tolles Festival", ruft sie aus dem Fenster und gibt erst mal Gas.

Weit gekommen ist sie vorerst aber nicht: Die Polizei führte gestern auf der B 36 nämlich eine umfangreiche Verkehrskontrolle durch. Laut Polizeibericht wurden insgesamt 70 Autos und über 200 Personen kontrolliert. Mehr als 20 Fahrer standen dabei unter Rauschgifteinfluss; zwei weitere saßen betrunken am Steuer. Bei mehr als 30 Fahrzeuginsassen wurden Drogen gefunden.

Vier Personen führten illegal Messer mit sich. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Insgesamt sei der Abreiseverkehr aus "Rock'n'Heim" ohne größere Verkehrsbehinderungen verlaufen, hieß es.

Ganz anders sah das am Sonntag aus. Laut Polizeibericht verletzte sich ein 17-jähriger Motorrollerfahrer schwer, als er gegen 22.40 Uhr auf der Continentalstraße aus Unachtsamkeit mit einem stehenden Gabelstapler zusammenstieß. Er wurde zur Behandlung stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

