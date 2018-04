'The Boss Hoss' rocken am Freitag im Schwetzinger Schlosspark. Foto: dpa

Schwetzingen. (zg/nam) Wie in den vergangenen Jahren gibt es im Schlosspark bei "Musik im Park" ein vielseitiges musikalisches Programm. Am kommenden Wochenende gibt es an drei Tagen, von Freitag, 10. bis zum Sonntag, 12. August, drei Konzerte für unterschiedlichen Geschmack und unterschiedliche Altersklassen: "The BossHoss", "The Night of the Rock Legends" sowie "Adoro" gestalten die "Musik im Park" in diesem Jahr.

Strahlend weiße Unterhemden - "Wifebeater" genannt - , dunkle Sonnenbrillen, ins Gesicht gezogene Stetsons - so kennt man The BossHoss, die City-Cowboygang aus Berlin um die beiden Frontmänner Boss Burns und Hoss Power, die sich mit ihren Alben »Internashville Urban Hymns«, »Do Or Die« oder »Low Voltage« einen Namen in der europäischen Rocklandschaft gemacht hat.

Jährlich begeistern die Berliner mehr als 300.000 Musikfans auf ihren Konzerten und Open-Air-Gastspielen. Ihre Hallentournee im März war mit über 50.000 Tickets ausverkauft. Nun sind sie auf großer Open-Air-Tour. Am Freitag, 10. August, um 20 Uhr dürfen sich die Boss-Hoss-Fans im Schlossgarten unter anderem auf die Songs des sechsten Albums "Liberty Of Action" freuen. Special Guest ist die norwegische Band "The Carburetors". Einen Abend später, am Samstag, 11. August, treffen sich drei der bekanntesten Bands der 70er Jahre auf der Bühne: Martin Turners "Wishbone Ash", "Barclay James Harvest" und "Manfred Manns Earth Band" rocken die Bühne im Schlossgarten. Musikalisch eröffnet wird die lange Rocknacht um 18 Uhr von den Schwetzinger Band Al's Bells, die bereits beim Lichterfest 2009 im Schlossgarten begeisterten.

Alleine mit ihren Hits können diese drei Bands problemlos je einen Abend füllen. Aber sie sind nicht stehen geblieben und haben sich musikalisch weiter entwickelt. Erstmals gibt es ein Konzert, bei dem "Barclay James Harvest mit Les Holroyd", die "Earth Band" um den Rockveteranen Manfred Mann und "Wishbone Ash" mit dem charismatischen Martin Turner gemeinsam eine Rocknacht veranstalten.

Am Sonntag gibt es dazu das Kontrastprogramm: Nico, Laszlo, Assaf, Peter und Jandy sind die Namen der Herren, die sich "Adoro" nennen und das Publikum mit ihren Stimmen um den Finger wickeln.

Die ausgebildeten Opernsänger kombinieren Klassik mit Pop und verzaubern die Gäste mit Hitklassikern. Ihre Alben "Adoro", "Für immer und dich", "Glück" sowie "Liebe meines Lebens" bestätigen, dass sie eines der erfolgreichsten Klassik-Pop-Quintett darstellen. In Schwetzingen präsentieren sie neben ihren beliebtesten Hits die neuen Stücke ihres im November 2011 erschienenen Albums "Liebe meines Lebens", das bereits in der Erscheinungswoche mit Gold ausgezeichnet wurde. Unterstützt von Orchester und Band lassen sie die Songs in neuem Glanz erstrahlen.

Info: Tickets für die Open-Air-Konzerte "Musik im Park" gibt es bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.