Sinsheim. (RNZ) Eine neue Messe feiert in der Metropolregion Premiere: Vom 14. bis 16. Februar geht in der Sinsheimer Halle 6 die erste Rhein-Neckar-Schau über die Bühne. 170 Aussteller haben sich bereits angekündigt. Sie warten mit einem breitgefächerten Angebot von Bau- und Wohntrends, Gesundheit und Vitalität bis hin zu Sport- und Freizeitgestaltung sowie Kochshows auf. Stargast soll der Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt ("Traube Tonbach") sein.

Überrascht zeigte sich Veranstalterin Regina Rieger von der Resonanz der Anbieter: "Die überzeugende Belegung zeigt, dass die Rhein-Neckar-Schau als Informations- und Verkaufsplattform sehr gut angenommen wird", sagte sie laut einer Stellungnahme.

Die Schau wird von ihr als hochwertige Verbrauchermesse deklariert. Integriert ist die Messe in die Veranstaltungsreihe "Genuss pur on Tour". Anbieter feiner Kost laden zum Probieren ein: Internationale Speisen, vielfach in sogenannter Slow-Food-Qualität, aus dem Piemont, der Toskana und Frankreichs vereinen sich mit Hausmacher Wurst aus Franken, Wildspezialitäten aus Bayern und Pfälzer Kulinarik. Daneben sorgen Accessoires wie Schmuck, Hüte, Mode, Taschen, Tücher und Schals für ein individuelles Einkaufserlebnis.

Durch die Koch-Arena dürften die Besucher zusätzlich angelockt werden. Es wird tägliche Shows geben, bei denen die Besucher Köchen aus der Region in die Töpfe schauen und anschließend probieren dürfen.

Ein großer Ausstellungsbereich dreht sich um Gesundheit und Vitalität sowie um Sport- und Freizeitgestaltung. So befinden sich Schlafsysteme ebenso im Angebot, wie Informationen zur Ernährung, Prävention von Krankheiten, Wohlfühlangebote zur Entspannung oder zur Ankurbelung des Stoffwechsels. An den Ständen werden Hörtests durchgeführt und über besseres Sehen durch Augenlaserkorrekturen informiert. Der Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albert freut sich besonders über die Zusagen vieler Händler, Handwerker und Dienstleister aus der Metropolregion.

Auf einer Showbühne stellen Rehaeinrichtungen und Fitnessstudios ihr Leistungsspektren bei sportlichen Darbietungen wie Zumba oder Spinning vor. Abgerundet wird dieser Bereich durch Anbieter von Sportbekleidung.

Zu den Messeklassikern zählen die Aussteller von Bau- und Wohntrends. Hier treffen Bauherren und Renovierer auf Handwerksbetriebe, die ihre Arbeiten in bewährter Handwerksqualität ausführen und ihre fachliches Wissen weitergeben. Das Themenfeld erstreckt sich von der Energietechnik über Fenstertechnologien bis hin zu Wohnraumerweiterungen. Die Badsonderschau liefert Impressionen moderner Badausstattungen, von der Badenwanne bis hin zum aufwendigen Whirlpool.

Ein weiterer Bereich ist dem Thema Gartengestaltung gewidmet. Eine Auswahl von Garten- und Landschaftsbaubetrieben zeigt Schaugärten in verschiedenen Stilrichtungen. Gezeigt werden Holzterrassen, Pflasterarbeiten, Naturgärten, Vorschläge zur Innenraumbegrünung und zur Grabgestaltung. Gartenmöbel, Dekorationsobjekte sowie praktische Helfer für Haushalt und Gartenarbeit werden zu sehen sein.

Info: Die Messe hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten zwischen vier und sechs Euro.