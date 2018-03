Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Was wurde nicht schon alles diskutiert im Zusammenhang mit einem so genannten Regionalflughafen. In Mannheim ist die Landebahn zu kurz, behauptet die Flugvereinigung Cockpit und verteilt unermüdlich "rote Sterne" an den Rhein-Neckar-Flugplatz in Mannheim-Neuostheim. Sogar an eine Untertunnelung des vierspurigen Rhein-Neckar-Schnellwegs, der einer Verlängerung der Bahn im Weg ist, hat man gedacht. Das allerdings hat sich als unbezahlbar heraus gestellt.

In Speyer steht der Dom im Weg, weshalb man dort kein Instrumentenanflugverfahren bekommen kann. Worms ist aus dem Blickfeld gerückt, weil es zu klein und geografisch am äußersten Rand der Region liegt. Aber seit klar ist, dass die US-Streitkräfte im Norden von Mannheim das Coleman-Gelände frei machen, wird auch darüber immer wieder spekuliert. Könnte man nicht einen Regionalflughafen dort oben bauen?

Die vorhandene Landebahn des ehemaligen US-Flugplatzes kann man jedenfalls nicht nutzen. "Und für einen Neubau dort oben sind Genehmigungsfristen von 15 bis 20 Jahren zu erwarten", so Mannheims Flugplatzchef Reinhard Becker. Auch die Anwohner zeigen verständlicherweise wenig Begeisterung für ein solches Ansinnen.

Ein Luftverkehrsgutachten, das der Verband Metropolregion Rhein-Neckar (VRRN) in diesem Sommer in Auftrag geben will, soll primär einen Bedarf für Geschäftsreiseverkehr ermitteln. "Eigentlich stellt sich die Frage nach einem neuen Standort gar nicht. Das Gutachten wird untersuchen, ob Mannheim-Neuostheim und Speyer für den Geschäftsreiseverkehr ausreichen, der ja gegenwärtig auch dort abgewickelt wird. Coleman ist gar nicht Teil dieser Untersuchung", so Christoph Trinemeier, Leitender Verbandsdirektor. Der VRRN hat 40 000 Euro für ein Luftverkehrsgutachten in den Haushalt eingestellt. Die beiden Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar und Pfalz haben finanzielle Unterstützung zugesagt.

Die Notwendigkeit eines Flughafens für den Geschäftsreiseverkehr in der Region sehen die FDP und die Mittelstandsvereinigungen. Strikt gegen einen Regionalflughafen argumentieren die Grünen, die Frankfurt, Stuttgart und Baden-Baden als ausreichend empfinden - insbesondere, wenn die ICE-Anbindung des Mannheimer Hauptbahnhofs verbessert werden könnte.

Linien- oder Charterflugverkehr auf einem Regionalflughafen sieht gegenwärtig niemand in der Region. Seit der Pleite von Cirrus Airlines, die regelmäßig nach Berlin unterwegs waren, ist keine andere Fluglinie in Sicht, die in Mannheim-Neuostheim in die Bresche springen könnte oder wollte - vor allem auch, weil kaum noch Fluglinien Flugzeuge betreiben, die dort landen könnten.

Dem Flugplatz Mannheim sind durch den Wegfall der Linienflugverbindungen von Cirrus etwa ein Drittel der Umsätze weggebrochen. Die Kosten konnten nicht in demselben Maß gesenkt werden, so dass man für 2012 mit einem Defizit zwischen 350 000 und 400 000 Euro rechnet. Seit dem Wegfall von Cirrus sind 18 Firmenjets, die in Mannheim-Neuostheim stationiert sind, die Haupteinnahmequelle des Flugplatzes.