Nicht alle Kinder und Jugendlichen waren in der Halloweennacht so friedlich wie diese beiden Gruselfans.

Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Halloweennacht ist vorbei, die Taschen der kleinen Spukgestalten waren prall gefüllt mit Süßigkeiten. Die allermeisten Gespenster haben sich vorbildlich verhalten - allerdings, das zeigt die Bilanz der Polizei - haben in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis einige Vampire und ihre Kumpane über die Stränge geschlagen.

> Heidelberg: Hier wurde ein Streifenwagen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte Opfer eines "Halloween-Attentats". Ein 17-jähriger Heidelberger hatte sich kurz nach 1 Uhr auf der Kurfürsten-Anlage am Römerkreis ausgerechnet ein vorbeifahrendes Polizeiauto als Ziel für seine Eierwürfe ausgesucht. Sie zerschellten auf der Windschutzscheibe und der Motorhaube - ohne Schaden anzurichten. Der Täter wurde gestellt und nach einem "belehrenden Gespräch" seinem Vater übergeben. Im Moselbrunnenweg wurden einige Eier gegen die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses geworfen. Die Scheibe ging zwar nicht zu Bruch, an der Fassade blieben jedoch die Überreste großflächig hängen.

> Schönau: Alles andere als ein harmloser Streich - heißt es im Polizeibericht - sei das Werk von mehreren Kindern und Jugendlichen gewesen, die in der Halloweennacht kurz nach 22 Uhr in der Altneudorfer Straße mehrere fußballgroße Kürbisse auf die Fahrbahn gelegt hatten. Eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte und beseitigte schließlich die "Hindernisse". Dann fiel den Beamten in der Nähe eine Gruppe von Kindern im Alter von elf bis 15 Jahren auf, die die Tat schließlich einräumten. Sie waren sich, so das Fazit der Polizei, der Gefahrensituation nicht bewusst.

> Zuzenhausen: Gegen 22 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass beide Ampeln in der Ortsdurchfahrt auf Dauerrot stehen. Der Grund war schnell gefunden - die Anforderungstaste für die Fußgänger war mit Klebeband umwickelt. Zudem hatten Unbekannte noch Rasierschaum aufgesprüht.

> Neckarbischofsheim: In der Alexandergasse hat eine Gruppe Jugendlicher eine Haustür sowie zwei geparkte Fahrzeuge mit einer kleisterähnlichen Substanz beschmiert, berichtet die Polizei. Ob ein Schaden entstanden sei, könne noch nicht eingeschätzt werden.

> Ketsch: An einer Bushaltestelle warfen mehrere Jugendliche Eier gegen die Windschutzscheibe eines Linienbusses. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnten die "Täter" dingfest gemacht werden. Da kein Sachschaden entstanden war, blieb es bei einem "belehrenden Gespräch".

> Mannheim:Über 50 Einsätze zählte das Mannheimer Polizeipräsidium in seinem Zuständigkeitsbereich. 20 Mal ging es um Eier werfende Jugendliche, dazu wurden neun Körperverletzungen und 27 Ruhestörungen gemeldet.