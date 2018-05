Von Inge Höltzcke

Mannheim. Berühmt wurden sie im Internet mit ihrem Musikfilm "What makes you beautiful", frenetisch gefeiert wurden sie am Mittwochabend im bestens besuchten Rosengarten. Die Rede ist von den Piano Guys, den witzig-spritzigen Musikern aus Utah. Die Fans, jung und alt, sind in Massen gekommen. Und allesamt sind sie so richtig aus dem Häuschen, als Jon Schmidt (Klavier) und Steven Sharp Nelson (Cello) die Bühne betreten. Anhaltenden Beifall gibt es schon vor Beginn des Konzerts und stehende Ovationen nach dem furiosen Schlussakt. Es ist schon etwas Besonderes, wenn vier Musiker im fliegenden Wechsel in die Tasten eines einzigen Flügels greifen und die Saiten von nur einem Cello zupfen.

Das erinnert an den Youtubefilm, mit dem sie im Netz ihren Durchbruch erlangten (alle Musiker an einem Klavier). Steven erzählt die Geschichte dazu: eigentlich wollten sie für einen Klavierladen Werbung machen. Doch es kam anders. Sie verkauften kein einziges Klavier, aber bekamen Millionen Klicks. In Mannheim haben sie die Lacher auf ihrer Seite. Vor allem auch, als Ben sich rücklings auf den Klavierstuhl setzt und mit akrobatischen Klimmzügen weiter klimpert. Auch mit den Füßen entlockt er dem Klavier schönste Melodien.

Die "Guys" aus Amerika wollen vor allem eines: Spaß haben. Sie verzaubern mit ernster Musik und modernen Sequenzen. Und Freude haben nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer. Eine junge Frau im Publikum feiert die Musiker mit lautstarkem Gekreische. Auch wenn sich so manche Omi in ihrer Nähe die Ohren zuhalten muss, der Musik der Piano Guys, dieser gelungenen Mischung aus Klassik und Pop, tut dies keinen Abbruch.

Das Publikum nimmt den Rhythmus der Musiker auf, klatscht, singt und wippt mit. Es ist Gute-Laune-Musik auf hohem Niveau. Auch wenn viele Teenies an diesem Abend spät ins Bett kommen, es hat sich gelohnt.