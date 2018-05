Rhein-Neckar. (wit) Ende Mai 2014 wird er in den Ruhestand gehen - nach dann 44 Dienstjahren, davon 15 als Chef der Heidelberger Polizeidirektion. Dass er nicht noch länger im Dienst bleibt, was durchaus möglich gewesen wäre, das "hat wirklich nichts mit der Polizeireform zu tun", sagt Polizeidirektor Bernd Fuchs: "Das stand schon lange vorher fest". Dessen ungeachtet ist er alles andere als ein Freund der Reform, bei der die Heidelberger Polizeidirektion Ende des Jahres aufgelöst beziehungsweise eingegliedert wird in ein neues Mega-Präsidium Mannheim. "Ich halte diese Entscheidung für falsch", sagt er klipp und klar.

Dabei macht Bernd Fuchs überhaupt keinen Hehl daraus, dass eine Neustrukturierung der Polizei in Baden-Württemberg überfällig war. "Aber der Schnitt, den die Landesregierung jetzt macht, mit einer Reduzierung auf nur noch zwölf Präsidien, ist mir zu radikal". Die Polizeidirektion Heidelberg habe längst unter Beweis gestellt, dass sie auch von der Größe her absolut leistungsfähig und dabei auch immer wieder innovativ sei. Mit rund 1400 Bediensteten sei sie im Übrigen heute schon stärker als manch anderes der künftigen Großpräsidien - und schon allein deshalb hätten Heidelberg und Mannheim als jeweils eigenständige Präsidien gut und gerne nebeneinander bestehen können und wären in der Lage gewesen, effizient zu arbeiten, sagt er. Hinzu komme, dass nach seiner Überzeugung polizeiliches "Know How" unmittelbar vor Ort verloren gehe mit einer solchen Zentralisierung. "Gerade auch bei der Schließung der Kriminalaußenstellen".

Dass man beim Zusammenschluss der Dienststellen auch noch eine "Lex Mannheim" geschaffen habe, indem man die größere Polizeidirektion Heidelberg der kleineren Mannheim zuordne, sei "eine Logik, die sich mir nicht erschließt", so Fuchs. Wenn man beide schon zusammenlege, hätte sich eher ein Sitz des Präsidiums in Heidelberg angeboten: "Zumal wir dafür auch räumlich die besseren Möglichkeiten gehabt hätten, nämlich im ehemaligen Nato-Hauptquartier in der Römerstraße".

Das alles jedoch sei letztlich "offenbar politisch nicht so gewollt" gewesen, so Fuchs: "Und deshalb reden wir jetzt nicht mehr über Sinn und Unsinn der Reform, denn alles Jammern hilft ja am Ende doch nicht". Stattdessen werde er sich den Rest seiner Dienstzeit dafür einsetzen, "das alles gut und ordentlich auf den Weg zu bringen - und zwar so, dass es vor allen Dingen auch im Sinne der Bürger umgesetzt werden kann".