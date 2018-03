Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sie fallen sofort auf. Die Jugendlichen in Block 207 passen so ganz und gar nicht ins Bild beim Fußballhallenturnier. Auch die vier Polizeibeamten im Kontrollzentrum der SAP Arena hoch über den Köpfen der 12.000 Zuschauer werden rasch aufmerksam. Sie zoomen die Jungs auf dem Monitor heran und trauen ihren Augen nicht. Da sitzen tatsächlich zwei Leute friedlich nebeneinander und tragen Fan-Schals. Das wäre weiter nichts Ungewöhnliches, schließlich lockt der alljährliche Harder13-Cup die Anhänger von sechs Vereinen gleich scharenweise nach Mannheim.

Das Bemerkenswerte: die beiden haben unterschiedliche Halstücher um. Einer für den SV Waldhof, einer für den 1. FC Kaiserslautern. Selbst Laien wissen: es gibt für die Ultras und Hooligans beider Clubs wirklich nichts Übleres als die gegnerische Anhängerschaft. Niko und Yannik, beide Schüler aus Ludwigshafen, sehen das jedoch überhaupt nicht so engstirnig. "Wir sind Freunde und feuern verschiedene Mannschaften an. Na und, wo liegt das Problem?", fragt Niko und wundert sich über die Aufmerksamkeit, die sie erregen.

Luftlinie 80 Meter weiter oben regiert seit jeher der Waldhof-Block - ohne Furcht und Kompromisse. Und wird aktiv, immer wenn ein "Erzfeind" aus der Pfalz am Ball oder in Sichtweite ist. Sprechchöre, die sich in erster Linie mit Dingen aus dem Analbereich oder der Borstenviehzucht beschäftigen, sind auch an diesem Abend die schärfste Waffe.

Die Schmähgesänge sind nicht zu überhören. Über 700 haben dem SVW lebenslange Treue und dem FCK immerwährende Feindschaft geschworen. Warum das so ist, wissen offenbar nur wenige. "Die Legende ohne Ende" steht auf deren Fan-Schals. Und das muss genügen. Und tut es auch heute.

Zum Glück drückt sich die Abscheu nur verbal aus. Die eigens eingestellten Sicherheitskräfte zeigen zwar deutlich Präsenz, schieben letztlich aber eine ruhige Kugel. Spätestens nach dem frühen Ausscheiden des Lokalmatadors wird für das ansonsten grimmig blickende Personal Zeit, mal ein Lächeln aufzusetzen. Geschafft!

Fast 250 Polizisten in Uniform und in Zivil sorgen bereits im Vorfeld dafür, dass es keine Möglichkeiten für Schalträger unterschiedlicher Vereinsfarben gibt, Nettigkeiten direkt auszutauschen. Um die schlimmen Finger ganz auszuschließen, hat die Polizei fast 90 notorischen Problemfällen ohnehin bereits die rote Karte gezeigt. Für sie gilt der Hinweis: Wir müssen leider draußen bleiben.

Der nächste Filter gegen überschwappende Emotionen: Jeder Club bekommt einen eigenen Eingang, und dort wird gefilzt. Im Sack mit - sagen wir einmal - unerwünschten Utensilien ist die Bilanz der friedlichen Handgreiflichkeiten. Der Ticketvorverkauf regelt ebenfalls geschickt, dass auch in der Halle genügend Raum zwischen den verfeindeten Gruppen liegt. So weit fliegt nicht einmal ein Feuerzeug.

Bestens vorbereitet steht auch das Rote Kreuz Erste-Hilfe-Kasten bei Fuß. 32 Sanitäter, doppelt so viele wie bei Eishockeyspielen, schleppen Stunden vor dem Anpfiff ihre umfangreiche Ausrüstung in die beiden "Medical-Center". Bahren, Blutkonserven, Defibrillator und, und, und. Sicher ist sicher, sagt sich Einsatzleiter Uwe Karl vom Ortsverein Seckenheim.Dass es am Ende ein gemütlicher Helferabend bei Sahnekuchen und Kaffee wird, stört niemanden.

Auch Mannheims Polizeisprecher Martin Boll und die Mannschaft im Big-Brother-Zimmer neben den VIP-Logen ziehen gegen 23 Uhr den Stecker. "Wenn nichts passiert, ist das immer eine gute Nachricht", teilt Boll zufrieden mit.