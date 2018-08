Mannheim. (jami) Die Motivation scheint eindeutig: "Wir wollen mit der Initiative Energieeffizienz das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen, um Energieeinsparungen voranzutreiben", sagte Bernd Kappenstein, Leiter des Clusters Energie und Umwelt der Metropolregion. Mit Lothar Meinzer, Geschäftsführer der EnergieEffizienzAgentur Rhein-Neckar - beide leiten die Initiative - zog er jetzt eine positive Zwischenbilanz der nun zweijährigen Schaffensperiode. Auch das Bundesumweltministerium ist offensichtlich von der Arbeit überzeugt und unterstützt das Projekt "Energiekarawane" mit 491 000 Euro.

Ungefähr ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland fällt laut Kappenstein auf private Haushalte. Das Projekt Energiekarawane hat besonders Ein- und Zweifamilienhäuser im Blick und bietet in dessen Rahmen kostenlose Beratungsgespräche an. "Wir haben in den Kommunen bisher 33 Energiekarawanen angestoßen. Daraus resultieren über 3000 Energieberatungen", so Meinzer. Zwei Drittel davon hätten angegeben, dass sie Sanierungsmaßnahmen geplant oder durchgeführt haben.

Modellkommune für die Energiekarawane ist Viernheim. Dort wurde sie erfunden und bereits fünfmal durchgeführt. Der Erfolg zeige sich laut Meinzer und Kappenstein allerdings auch in anderen Gemeinden. Daher rechne die Initiative Energieeffizienz am Ende der neuen Projektphase mit ungefähr 4500 sanierten Gebäuden, wodurch jährlich bis zu sieben Millionen Liter Heizöl und 17 500 Tonnen Kohlenstoffdioxid gespart werden könnten. Die Sanierungsrate der Ein- und Zweifamilienhäuser aus den Jahren 1949 bis 1978 liege in der Metropolregion derzeit bei knapp einem Prozent. Die Aktionen der Initiative Energieeffizienz sollen eine Verdopplung dieser Rate herbeiführen. Bis Ende 2015 sollen insgesamt 70 Energiekarawanen durchgeführt worden sein. Mit den 491 000 Euro könnten weitere 40 Karawanen auf die Beine gestellt werden.

Ein zweiter Schwerpunkt der Initiative ist die Steigerung der Energieeffizienz von Gewerbebetrieben. "Besonders bei kleinen und mittelständischen Betrieben bis ungefähr 250 Mitarbeitern mangelt es diesbezüglich noch", erklärte Bernd Kappenstein. Das Ziel bis 2015 sei hierbei, 1000 Betriebe in die Beratung zu bringen, in der Hoffnung, dass mindestens 500 energetische Sanierungen angehen. Dabei werden die Betriebe direkt von der Initiative angesprochen und beispielsweise auf Fördermaßnahmen hingewiesen.

Ein wichtiges Element in der Beratung der klein- und mittelständischen Unternehmen sei die Bildung von Netzwerken. Wenn sich diese zusammenfänden, würde daraus eine Dynamik an Ideen oder neuen Lösungen zur Energieeinsparung entstehen, so Kappenstein.