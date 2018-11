Mit einem Prozessionszug wurde am 10. Mai 1953 die Hafenkirche eingeweiht. Am Pfingstsonntag wurde mit einem Festgottesdienst das 60-jährige Bestehen gefeiert. Foto: Hafenkirche



Von Heike Warlich-Zink

Am Pfingstsonntag feierte die Hafenkirche im Jungbusch mit einem großen Festgottesdienst unter dem Motto "Begeistert" das 60-jährige Bestehen. Keine Selbstverständlichkeit, denn noch vor zehn Jahren drohte der damals mit etwas mehr als 800 Mitgliedern kleinsten Pfarrgemeinde der Stadt die Schließung, erzählt Pfarrer Peter Annweiler, der seit 2007 an der Hafenkirche tätig ist.

Ein konsequentes Umdenken sowie die Fusion mit der Konkordienkirche am 1. Januar 2008 zur "CityGemeinde Hafen Konkordien" sicherte das Fortbestehen, der heute 4700 Mitglieder zählenden Kirchengemeinde, zu der seit 2009 auch die Trinitatisgemeinde gehört. Die Pfarrei, der die 4500 Protestanten im Jungbusch ursprünglich angehörten, ehe sie am 10. Mai 1953 unter großem Jubel ihr eigenes Gotteshaus einweihen konnten. Dieses wurde auf den Trümmern einer im Krieg zerbombten Korkfabrik nach den Entwürfen des Mannheimer Architekten Max Schmechel errichtet, der das Innere der Kirche einem umgedrehten Schiffsrumpf nachempfunden hat.

In den 1950er- und -60er Jahren blühte das Gemeindeleben. "Es gab Jahrgänge mit 70 Konfirmanden, die Hafenkirche zählte bis zu 5000 Gemeindemitglieder", betont Pfarrer Annweiler, dass heute alle zwei Jahre ein Konfirmandenkurs für maximal ein Dutzend Teilnehmer angeboten wird. Allerdings stelle die positive Entwicklung in diesen beiden ersten Jahrzehnten eine Ausnahmesituation dar. "Die Kirchen erhielten, gerade in den Nachkriegsjahren, generell großen Zulauf", sagt Annweiler, dass mit dem Abebben dieser Welle im Jungbusch noch eine weitere Veränderung einherging: Viele Gastarbeiter zogen zu, junge Familien vom Jungbusch in andere Stadtteile oder ins Umland.

"Die Protestanten sind längst in der Minderzahl. Fast 70 Prozent der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Studenten und Kreative prägen diesen so dynamischen Bezirk mit", sieht Annweiler die größte Herausforderung darin, dass Kirche hier als Minderheit und Teil eines multikulturellen Quartiers funktionieren muss. Das bedeute, den Dialog und die Nachbarschaft mit den Moscheen und der katholischen Kirchengemeinde ebenso zu pflegen wie sich an Veranstaltungen wie dem "Nachtwandel im Jungbusch" oder dem Stadtteilfest zu beteiligen.

Der bunte Schmelztiegel "Jungbusch" findet sich in der zur Hafenkirche gehörenden Kindertagesstätte wieder. Auch sie existiert bereits über 40 Jahre, ist Ort interreligiösen Lernens und bietet Hilfestellung für Familien.

Von Anfang an Teil der Hafenkirche war die 1951 gegründete Schifferseelsorge. Zwar hat sich bedingt durch die Ökonomisierung die Schifffahrt gewandelt. Doch die Probleme, die mit einem Leben unterwegs verbunden sind, sind dieselben geblieben, weiß Annweiler aus seiner Erfahrung als Schifferseelsorger. Unterstützt von zehn bis 15 ehrenamtlichen Bootsführern besucht er mit der "Wichern" zweimal pro Woche die Menschen an ihrem Arbeitsplatz auf dem Wasser.

Ob zu Lande oder zu Wasser: In den sechs Jahren seiner Arbeit als Pfarrer und Schifferseelsorger habe sich vieles im Quartier rasant entwickelt. Daher seien Hafenkirche und religiöse Orte generell als Seele, Gewissen und Gedächtnis eines Stadtteils gefragt.