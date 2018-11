Von Tatjana Bojic

Mannheim. Geblendet von der Aussicht auf schnelles Geld im Goldgeschäft sind zahlreiche Anleger um mehr als vier Millionen Euro geprellt worden. Wegen Betrugsverdachts in 366 Fällen erhob die Staatsanwaltschaft Mannheim jetzt Anklage gegen einen 34 Jahre alten Kaufmann. Er soll zwischen 2009 und 2011 von Mannheim aus Anlegern versprochen haben, sie könnten Feingold zum halben Marktpreis erwerben und ihr Kapital binnen zwei Jahren verdoppeln.

Dabei sollte seine auf den Komoren gegründete Bank das gekaufte Gold nach diesem Zeitraum zum garantierten Preis zurückkaufen. Den unschlagbar günstigen Kaufpreis erklärte der Angeklagte damit, dass die Bank Anteilseigner einer Gold- und Diamantenmine in Sierra Leone in Afrika sei und das Gold dadurch sehr günstig einkaufen könne.

Doch das an die Anleger verkaufte Gold existierte gar nicht. Das Geld soll der Kaufmann vor allem für Provisionszahlungen an seine Vertriebsmitarbeiter, für eigene Zwecke sowie für fragwürdige Investitionen verbraucht haben. Unter anderem soll er im Namen der Bank rund 1,5 Millionen Euro in eine hochriskante, vollkommen ungesicherte Anlage bei einer Gesellschaft mit Sitz in Neuseeland investiert, sich an einer Bar und einem Restaurant in Mailand beteiligt, Rechte an einer Theatergruppe und Schürfrechte für eine angebliche Goldmine in Brasilien erworben haben.

Den Anlegern entstand ein Schaden in Höhe von 4,33 Millionen Euro. Der 34-Jährige sitzt seit Ende Januar in Untersuchungshaft.