Von Philipp Weber

Mannheim. Sie sind kaum 1,70 Meter groß, ihr Händedruck wirkt so sanft, dass man ihn kaum spürt. Auf Fragen antworten sie zurückhaltend - und stets mit einem milden Lächeln auf den Lippen. Und doch sind es waschechte Shaolin-Kung-Fu-Kämpfer, die da vor dem Mannheimer Zeughaus trainieren. Auch wenn sie mit den Kriegern, die man aus Kino und Fernsehen kennt, nur ihre traditionelle Mönchskluft gemein haben.

Das reicht aber schon aus, um rund 30 Kinder zu faszinieren. Meister Shi Yong Chuan (42) und Trainer Shi Yan Yao (25) haben sich für den Nachwuchs aus Mannheim und der Region nach der Eröffnung der Ausstellung "Shaolin-Mönche" in den Reiss-Engelhorn-Museen (zu sehen bis Anfang September) ein Schmankerl aufgehoben: Die Kinder dürfen in zwei Gruppen ein jeweils einstündiges Kung-Fu-Basistraining durchlaufen. So verwandelt sich der frühere Exerzierplatz zwischen dem Museum und dem Zeughaus beinahe in den Hof eines fernöstlichen Klosters.

Der Trainer gibt zunächst Dehn- und Streckübungen vor. Er wirkt so agil, als wären seine Gelenke aus Weichgummi. Er geht in die Hocke, wippt über den Platz, steht auf und führt den Fuß locker an die nach vorne gestreckte Hand. Unnötig zu erwähnen, dass er dabei trotz schwül-warmer Temperaturen fast keinen Tropfen Schweiß verliert - während der eine oder andere "Nachwuchskämpfer" schon rote Bäckchen hat. Unterdessen beantwortet der Meister den Eltern Fragen zur Lebensweise der Shaolin-Mönche. Die Verständigung macht kaum Probleme, Shi Yong Chuan lebt seit 2002 in Berlin.

Dort hat er einen Tempel aufgebaut, den bislang einzigen in Deutschland. "Um das Jahr 1990 haben viele Europäer und Amerikaner angefangen, sich für Kung-Fu zu begeistern", erinnert er sich. So sei die Shaolin-Lehre nach und nach im Westen angekommen. Shi Yong Chuan trat bereits im Alter von sechs Jahren in das 1500 Jahre alte Shaolin-Kloster in der Provinz Henan ein. Eine Kultstätte am legendären "Gelben Fluss". "Wir sind um 5 Uhr aufgestanden, um 21 Uhr war es Zeit zum Schlafen gehen." Die jungen Mönche müssten verschiedene Kung-Fu-Stile und Meditationstechniken erlernen. "Shaolin ist Frieden, Reinheit und Harmonie zwischen Körper und Geist", erklärt Shi Yong Chuan. Die Anwendung der Kampftechniken diene allein der Selbstverteidigung.

Zwar müssen sich die Mönche nicht mehr gegen Raubritter und Gesindel zur Wehr setzen. Doch auch von den heutigen kommunistischen Funktionären werden die Klöster allenfalls geduldet, aber keinesfalls geschätzt. Auf dem Platz sind jetzt laute Schreie zu hören: Der Trainer zeigt Schlagtechniken. "Wir haben vor allem Konditionstraining gemacht", erzählt Joseph (10) von seinem ersten Kung-Fu-Trainig. Das Schlagen in die Luft hätte ihm aber am meisten Freude gemacht.

Wo wir schon beim Thema "Schlagen" sind: Könnten sich die Mönche wirklich gegen den Angriff eines - sagen wir: robusten Mannheimers - wehren? "Ja, klar!", antwortet Shi Yong Chuan. Und klingt jetzt sehr selbstsicher.