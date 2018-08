Harry Wörz will offenbar eine höhere Entschädigungssumme einklagen. Foto: Kahnert

Von Susanne Kupke

Karlsruhe. Das Justizopfer Harry Wörz bekommt eine weitere Entschädigung. Nach Bewertung eines Gutachtens sprach ihm die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag "wegen strafverfolgungsbedingter Erwerbsunfähigkeit" eine zeitlich befristete monatliche Zahlung zu. Über die Höhe wollte die Behörde keine Auskunft geben, um die Interessen von Wörz zu schützen.

Auch sein Anwalt Hubert Gorka nannte den Betrag nicht, sagte aber: "Ich bin von der Entscheidung sehr enttäuscht, da viele Teile seiner Ansprüche nicht berücksichtigt wurden." Wörz müsse die 23-seitige Entscheidung nun erst einmal durchlesen. Zugleich kündigte Gorka an: "Ich werde Herrn Wörz höchstwahrscheinlich zur Klage raten." Es gehe um eine angemessene Entschädigung nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz, die er beim Landgericht Karlsruhe durchsetzen wolle.

Harry Wörz hat sich offenbar schon dafür entschieden, eine Klage anzustrengen. In einer ersten Stellungnahme bezeichnete er laut SWR die in Aussicht gestellte Summe als "Lachplatte". Der gelernte Installateur war wegen versuchten Totschlags an seiner von ihm getrennt lebenden Frau verurteilt worden. Sie war 1997 mit einem Schal gewürgt worden und ist seitdem schwerbehindert. Wörz verbüßte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren.

Rund 13 Jahre lang kämpfte er vor verschiedenen Gerichten, bis er seine Unschuld beweisen konnte. 2010 sprach ihn der Bundesgerichtshof in Karlsruhe endgültig frei. Der Täter ist bis heute nicht ermittelt worden.

Im Haftentschädigungsverfahren hatte er nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft bereits zwei Vorschüsse erhalten: 41.900 Euro für den erlittenen immateriellen Schaden mit einem Satz von 25 Euro pro Hafttag sowie einen nicht bezifferten Vorschuss für den materiellen Schaden.

Harry Wörz ist noch immer arbeitsunfähig und benötigt psychologische Betreuung. Sein Fall war vor wenigen Wochen in einem von der ARD gezeigten Spielfilm zu sehen.